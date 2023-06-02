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Данілов "тицьнув носом" Кремль у відповідь на звинувачення в атаці на Москву

Андрій Ганчук
2 червня 2023, 13:40 оновлено 2 червня, 13:53
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Столиця країни-агресора Росії Москва - найбільш захищене місце на території держави, звинувачувати Україну в ударі безглуздо, сказав Олексій Данілов.
Данілов, Дрони Москва
Україна не атакувала Москву дронами - Данілов / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот соцмережі

Україна як держава не має жодного відношення до атаки Москви дронами, яка сталася вранці 30 травня. Не виключено, що подібні дії – відпрацювання Кремлем своїх військових операцій. Російська столиця є найбільш захищеним містом країни-агресора Росії, тому безглуздо звинувачувати українську державу. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В інтерв'ю Радіо Свобода він розповів про те, що Україна непричетна до атаки на Москву. Згідно з припущенням чиновника, подібні дії можуть вказувати на проведення російськими окупаційними військами певної своєї операції.

На думку Данілова, Москва - найбільш захищене місце в Росії, тому дивно вважати, що Київ міг би її атакувати.

"Ще раз підкреслю, що ми не маємо до цього жодного відношення. А якщо вони таким чином відпрацьовують якісь для себе операції, то що? Що я можу сказати?"- підкреслив Олексій Данилов.

Атака Москви невідомими дронами

У ніч на 30 травня невідомі літальні апарати атакували столицю Росії Москву.

На місто налетіли близько 25-30 дронів. Деякі з БПЛА потрапили в багатоповерхівки, були встановлені незначні пошкодження.

У соціальних мережах росіяни написали про "діряве ППО" і почали панікувати. Деякі громадяни РФ закликали "відповісти Києву і знищити українську столицю".

Пізніше з'ясувалося, що дрони наносили удари і поруч з маєтками російської верхівки.

Один з БПЛА впав в 3 км від дачі Путіна в Ново-Огарьово.

Дивіться відео, в якому Подоляк розповів про атаку дронами Москви:

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