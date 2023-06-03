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Атака України на Москву не доведена, але Київ зможе бити вглиб Росії - CNN

Андрій Ганчук
3 червня 2023, 14:10 оновлено 3 червня, 14:15
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Країна-агресорка Росія звинуватила Україну в атаці на Москву, проте жодних прямих доказів цьому немає, а Київ рішуче відкидає подібні "версії".
Дрон Москва
Україна непричетна до ударів дронами по Москві 30 травня / Скріншот соцмережі

Кремль звинуватив Україну в атаці дронами на Москва, однак насправді немає жодних доказів, що Київ до таких дій нібито причетний. Однак безпілотники, які летіли на столицю країни-агресора Росії, схожі на деякі моделі, які розробляються в Україні.

Журналісти CNN у своєму матеріалі пишуть, що, незважаючи на звинувачення Москви на адресу Києва, ніким точно не доведена причетність України до атак дронами Москви 30 травня.

Однак, мовляв, "існують непрямі ознаки причетності Києва".

Одним з таких "підтверджень" назвали заяву волонтера Сергія Притули, фонд якого збирав гроші на дрони.

Також журналісти вважають, що атаки різних об'єктів на території Росії вказують на розробку Україною моделей, які можуть проникати вглиб РФ.

"У цьому контексті згадується український безпілотник великої дальності UJ-22 компанії "Укрджет", заявлена дальність дії якого становить до 800 кілометрів. Один схожий на UJ-22 безпілотник вже знаходили взимку в 100 км від Москви. Тоді він чи то впав, чи то був збитий, не заподіявши ніякої шкоди. Неясно, чи був який-небудь UJ-22 серед дронів, відправлених до Москви на цьому тижні, але зі швидкістю всього 120 км/год (75 миль на годину) і скромним корисним навантаженням він не заподіє серйозної шкоди", - вважають в CNN.

Атака дронів на Москву

У ніч на 30 травня група невідомих дронів атакувала столицю країни-агресора Росії Москву.

На місто здійснили наліт 25-30 безпілотників. Деякі з них потрапили в багатоповерхівки, сталися незначні пошкодження.

У соціальних мережах росіяни піддали критиці "діряве ППО" і влаштували паніку. Деякі громадяни РФ закликали "знищити українську столицю".

Пізніше стало відомо, що дрони наносили удари неподалік з маєтками російської верхівки. Зокрема, один з безпілотників впав в 3 кілометрах від дачі Путіна в Ново-Огарьово.

Дивіться відео, в якому Подоляк розповів про атаку на Москву:

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