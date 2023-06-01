Ополченці Росії вдарили по МВС на Білгородщині та знищили техніку окупантів

Ополченці Росії в Бєлгородській області на території країни-агресора РФ завдали удару по МВС міста Шебекіно та знищили військову техніку російських окупантів на одній з локацій.
Як повідомляє Telegram-канал РДК, російські добровольці завдали удару з реактивних систем залпового вогню Град по будівлі МВС в Шебекіно.
"По МВС Шебекіно оголошено план "Фортеця". "Доблесні" захисники путінської зграї, дотримуючись протоколу, зібралися в будівлі управління. Ми дали їм зібратися і "накрили" пакетами Градів. Результат вже відомий, навіть у z-ЗМІ) Дякуємо місцевому населенню за важливу своєчасну інформацію!"- зазначено в повідомленні.
Працюють на Білгородщині в напрямку Шебекіно і ополченці Легіону Свобода Росії. Вони повідомили про знищення однієї одиниці ворожих вантажівки з боєкомплектом та самохідного міномета Тюльпан.
"Оновлення по техніці противника: -1 камаз з БК і -1 самохідний міномет "Тюльпан" відмінно спрацювали", - підкреслили в ЛСР.
Дивіться відео, як ополченці Росії вдарили по військах РФ на Білгородщині:
Військова операція ополченців Росії на Білгородщині
У четвер вранці, 1 червня, в Російському добровольчому корпусі заявили про початок другої фази операції в Бєлгородській області. Бійці повідомили про те, що прориваються в напрямку Шебекіно.
Легіон Свобода Росії, у свою чергу, опублікували відео, на якому воїни заявили про підготовку до висунення на територію РФ.
Пропагандисти РФ повідомили про те, що на кордоні Росії і України йшов бій між російськими військами і "противником". Атака нібито "була зупинена".
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков оголосив евакуацію з Шебекінського округу. Ситуація в районі нестабільна.
Інші новини: