Ополченці Росії вдарили по МВС на Білгородщині та знищили техніку окупантів

Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії проводять демілітаризацію Бєлгородської області і знищують військову техніку російських військ.

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Бійці Легіону Свобода Росії завдали удару по військовій техніці російської армії / Скріншот соцмережі

Ополченці Росії в Бєлгородській області на території країни-агресора РФ завдали удару по МВС міста Шебекіно та знищили військову техніку російських окупантів на одній з локацій.

Як повідомляє Telegram-канал РДК, російські добровольці завдали удару з реактивних систем залпового вогню Град по будівлі МВС в Шебекіно.

"По МВС Шебекіно оголошено план "Фортеця". "Доблесні" захисники путінської зграї, дотримуючись протоколу, зібралися в будівлі управління. Ми дали їм зібратися і "накрили" пакетами Градів. Результат вже відомий, навіть у z-ЗМІ) Дякуємо місцевому населенню за важливу своєчасну інформацію!"- зазначено в повідомленні.

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Працюють на Білгородщині в напрямку Шебекіно і ополченці Легіону Свобода Росії. Вони повідомили про знищення однієї одиниці ворожих вантажівки з боєкомплектом та самохідного міномета Тюльпан.

Кадри удару бійців Легіону свобода Росії по військовій техніці військ РФ / Скріншот соцмережі

Кадри удару бійців Легіону свобода Росії по військовій техніці військ РФ / Скріншот соцмережі

"Оновлення по техніці противника: -1 камаз з БК і -1 самохідний міномет "Тюльпан" відмінно спрацювали", - підкреслили в ЛСР.

Дивіться відео, як ополченці Росії вдарили по військах РФ на Білгородщині:

Робота Легіону Свобода Росії в Бєлгородській області / скріншот Главред

Військова операція ополченців Росії на Білгородщині

У четвер вранці, 1 червня, в Російському добровольчому корпусі заявили про початок другої фази операції в Бєлгородській області. Бійці повідомили про те, що прориваються в напрямку Шебекіно.

Легіон Свобода Росії, у свою чергу, опублікували відео, на якому воїни заявили про підготовку до висунення на територію РФ.

Пропагандисти РФ повідомили про те, що на кордоні Росії і України йшов бій між російськими військами і "противником". Атака нібито "була зупинена".

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков оголосив евакуацію з Шебекінського округу. Ситуація в районі нестабільна.

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