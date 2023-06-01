Ополченці Росії прориваються на Білгородщині: ворог заявив про "атаку танками"

Бійці Російського добровольчого корпусу ведуть бої на території агресора Росії і прориваються до населеного пункту Шебекіно, розповіли добровольці.

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РДК веде бої з військами РФ у Бєлгородській області, Легіон свобода Росії збирається висуватися / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

Ополченці організації Російський добровольчий корпус ведуть бої в Бєлгородської області на території країни-агресора Росії і прориваються до населеного пункту Шебекіно. Пропагандисти вже пишуть, що МАПП Шебекіно нібито "атакований танками".

У четвер вранці, 1 червня, пресслужба Російського добровольчого корпусу повідомила, що почалася друга фаза операції ополченців у Бєлгородській області.

Йдуть бої на території РФ, бійці прориваються до Шебекіно.

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"Обіцяна Командиром РДК друга фаза почалася! Путінська армія знову б'є по площах, хоча цього разу це не мирні українські міста, а вже російські села і села. Залишайтеся у своїх будинках або заходьте в укриття! РДК не воювала і не воює з мирним населенням!"- сказали РДК.

Дивіться заяву ополченців РДК:

Російський добровольчий корпус знову в Росії / скріншот Главред

У Білгородській області йдуть бої

Російський Telegram-канал Baza пише, що бій йде "на кордоні Росії і України". Нібито МАПП Шебекіно був атакований "танками диверсантів".

"На кордоні Росії і України йде бій. За попередніми даними диверсанти атакували МАПП "Шебекіно" за допомогою танків. Їх стримують прикордонники та бійці Міноборони. Очевидці повідомляють, що біля Маслової Пристані перекрита дорога в бік Шебекіно... За попередніми даними, активна атака біля кордону була відбита. Зараз в районі МАПП "Шебекіно" чути поодинокі постріли.",- зазначено в повідомленні.

Пропагандисти Readovka пишуть про бої в районі прикордонного населеного пункту Нова Таволжанка Бєлгородської області. Російські окупанти ведуть бої з "противником".

"Близько прикордонної Нової Таволжанки з ранку були чутні звуки пострілів - за даними джерела Readovka, на кордоні йде бій. Місцева лікарня вже евакуйована. На місці знаходяться наші військові, що дають відсіч противнику", - написали автори каналу.

"Жодного прориву ВСУ немає"

Оперативний штаб Бєлгородської області стверджує, що "прориву ЗСУ немає".

"Обстановка в Шебекінському міському окрузі на даний момент складна, йдуть обстріли, чути звуки бою. Працюють Збройні сили Російської Федерації, але ніякого прориву ЗСУ немає", - цитує заяву РБК.

Зазначимо, ЗСУ не беруть участі в боях в Білгородській області. Там діють російські ополченці.

Легіон свобода Росії готовий висуватися до РФ

В Легіоні свобода Росії розповіли, що побратими передають привіти з кордону.

"Ми, Легіон свобода Росії, зараз знаходимося біля кордону нашої Батьківщини. Дуже скоро ми висунемося знову на територію Росії. Грайворон - це лише початок. Ми йдемо звільняти всю Росію - від Бєлгорода до Владивостока", - сказав боєць.

Дивіться заяву Легіону свобода Росії в нашому Telegram-каналі:

Бійці Легіону свобода Росії готуються до походу на РФ / скріншот Главред

Рейд добровольців Росії в Білгородську область

Російський добровольчий корпус і Легіон свобода Росії 22 травня заявили про початок військової операції зі звільнення Бєлгородської області від правлячого в Кремлі режиму Путіна. Військові виконували свої завдання на КПП Грайворон та в інших населених пунктах. Вони завдавали ударів по російських окупантах.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України сказали, що ополченці Росії на Білгородщині діяли самостійно. Вони працювали над тим, щоб відсунути окупаційні війська від кордону України. В операції брали участь тільки громадяни РФ.

У Міноборони окупантів РФ 23 травня сказали, що, мовляв, "знищили" сили і засоби добровольців Росії в Бєлгородській області. У РДК у відповідь попередили російських військових про удар у відповідь.

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