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У Путіна заклянчили перемовини і поплакалися в скаргах на Захід

Андрій Ганчук
3 червня 2023, 17:51 оновлено 3 червня, 18:00
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У Кремлі звинуватили країни-союзники України в тому, що вони заважають планам Москви запустити так звані "перемовини" на умовах агресора Росії.
Путін, Україна
Путін "відкритий до перемовин" - Пєсков / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Директор країни-агресора Росії Володимир Путін нібито "був, є і буде відкритий до будь-яких контактів" щодо розв'язаної Москвою війні проти України. Однак дії країн Заходу, мовляв, "не сприяють перемовинам". Про це заявив спікер кремлівської директорської Дмитро Пєсков.

Як повідомляють пропагандисти ТАСС, він сказав про те, що Путін нібито "хоче перемовин" щодо війни.

"Президент Путін був, є і буде відкритий до будь-яких контактів з тим, щоб добиватися виконання наших завдань іншими засобами, ніж СВО. Якщо це буде можливо, це буде переважно", - уточнив позицію глави Кремля Пєсков.

При цьому він поскаржився, що дії Заходу, спрямовані на підтримку України для відбиття російської військової агресії, мовляв, "не дозволяють провести перемовини".

"Країни колективного Заходу іншого виходу зараз нам не залишають", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Перемовини України та Росії

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що Україна не піде на перемовини з агресором Росією на невигідних для себе умовах.

За словами чиновника, роль України на міжнародній арені суттєво зросла, тому Київ може дотримуватися подібної позиції.

В американському Інституті вивчення війни сказали, що Путін відновив свою кампанію, спрямовану на запуск перемовин з Україною на вигідних Росії умовах.

Аналітики відзначили, що Путін сам знову заговорив про перемовини і звинувачує західний світ в тому, що союзники України, мовляв, "заважають почати діалог".

Турецьке видання Hürriyet з посиланням на свої джерела повідомило, що президент України Зеленський і директор РФ Путін мають намір відвідати Туреччину після інавгурації Реджепа Ердогана на пост президента країни. Візити пройдуть один за одним, політики можуть обговорити війну і зернову угоду.

Дивіться відео, в якому Подоляк сказав, чи вдасться "посадити" Україну за сто перемовин з агресором Росією:

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