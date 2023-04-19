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Перші 24 години контрнаступу ЗСУ можуть стати вирішальними: у США назвали головні чинники успіху

Андрій Ганчук
19 квітня 2023, 07:51 оновлено 19 квітня, 08:34
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Тактична несподіванка, лідерство на полі бою і бойовий дух можуть забезпечити силам оборони України перевагу над окупантами Росії, вважає Стефан Гаді.
Перші 24 години контрнаступу ЗСУ можуть стати вирішальними: у США назвали головні чинники успіху
Контрнаступ ЗСУ буде успішним, якщо вдасться скувати пункти управління окупантів - експерт / Колаж 10 ОГШБр Эдельвейс, Міноборони РФ

Перша доба майбутнього контрнаступу ЗСУ, ймовірно, буде вирішальною. Для досягнення успіху армії України потрібно пробити оборону військ країни-окупанта Росії, швидко просунутися в тил ворога і створити загрозу російським військовим штабам та центрам забезпече ння, щоб посилити паніку і скувати військове керівництво РФ. Найкраще можуть спрацювати тактична несподіванка, лідерство на полі бою і бойовий дух. Про це заявив старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень з кіберпотужності та майбутніх конфліктів Стефан Гаді.

В американському журналі зовнішньої політики Foreign Policy у вівторок, 18 квітня, опублікували прогноз вченого, в якому він припустив, що перші 24 години контрнаступу ЗСУ стануть, ймовірно "найдовшим українським днем".

Він нагадав про досвід попередніх воєн, коли початкова фаза атаки часто визначала подальший характер наступного протистояння, вирішувала, хто переможе і встановлювала стратегічний вплив наступу.

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Франц-Стефан Гаді зауважив, що тільки армія України має інформацію, чи є у ЗСУ військово-технічні умови для забезпечення переваги на полі бою. Всі заяви про те, де може бути удар української армії, є тільки припущеннями.

Як вважає вчений, контрнаступ армії України буде успішним у тому випадку, якщо ЗСУ вдасться скувати військове керівництво РФ і викликати паніку серед рядових російських окупантів. Такі кроки допомогли б і "уникнути виснаження в перші години майбутнього наступу".

Крім того, за словами експерта, найкраще можуть спрацювати і такі фактори, як тактична несподіванка, прояв лідерства на полі бою і бойовий дух.

"У цьому сценарії українські бронетанкові колони пробивають оборону Росії, швидко просуваються до російського тилу і загрожують вузлам командування і управління, таким як військові штаби і центри забезпечення, посилюючи паніку і параліч", - підкреслив Франц-Стефан Гаді.

При цьому він зазначає, що невідомо, чи буде цього достатньо для довгострокових стратегічних досягнень, "не кажучи вже про перемогу у війні" України.

Контрнаступ ЗСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше сказав, що рішення про перехід ЗСУ в контрнаступ буде ухвалено Генеральним штабом ЗСУ. За словами Данілова, все буде вирішуватися в останній момент. В України є декілька сценаріїв проведення військової операції.

Журналісти Bloomberg опублікували матеріал, в якому йшлося про те, що сили оборони України в травні можуть піти в контрнаступ. Українські війська атакуватимуть, ймовірно, відразу на декількох напрямках.

Один зі співрозмовників американців припустив, що ЗСУ можуть просунутися на 30 км на Мелітопольському напрямку, щоб взяти під вогневий контроль так званий "сухопутний коридор" РФ до захопленого Криму.

В Інституті вивчення війни вважають, що агресор Росія побоюється контрнаступу армії України і на Бахмутському напрямку. Як вважають аналітики, до Бахмуту перекинуті російські сили повітряно-десантних військ, щоб стримати можливу контратаку ЗСУ.

Дивіться відео ТСН - як злив документів Пентагону вплине на контрнаступ армії України

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