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Загроза контрнаступу ЗСУ: РФ мобілізує на війну сотні тисяч резервістів – Фейгін

Олексій Тесля
17 квітня 2023, 12:16 оновлено 17 квітня, 12:21
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Кремль може підвищити рівень мобілізації в РФ до 60-70%, не виключив Марк Фейгін.
Фейгін, війська РФ
Марк Фейгін розповів про нову хвилю мобілізації в РФ / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Прийняття країною-агресором РФ нормативних актів, серед яких закон про електронні повістки, є підготовкою нової, великої хвилі мобілізації, заявив російський правозахисник Марк Фейгін.

"Наприклад, заходи прирівнювання документальної повістки до електронної на майданчику "держпослуги" - це, безумовно, заходи в бік спрощення процедури залучення до військкоматів потенційних осіб, які перебувають на військовому обліку. І це, звичайно, міра, спрямована на підвищення числа людей, які не можуть ухилитися від мобілізації, призову та й взагалі виклику до військкомату", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Правозахисник не виключає, що з новою законодавчою базою Кремль зможе підвищити рівень мобілізації до 60-70% осіб, які підлягають призову.

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"Людина, яка намагається ухилятися, але одночасно на нього поширюються ці обмеження, точніше ураження в правах, то він залежний. Наприклад, від прав, якщо працює водієм - у нього сім'я, і як він тут буде заробляти на життя? Тобто все це спрямовано на підвищення потенційного числа мобілізованих, яких можна відправити на фронт", — пояснив він.

Разом з тим співрозмовник упевнений, що всіма цими заходами нинішній режим у РФ розраховує виправити й виконати завдання, з якими не впоралися в першу хвилю мобілізації.

"Адже чого вони досягли - хіба росіяни виграли війну або зуміли захопити якісь значущі шматки української території? Ні, як було приблизно 18 відсотків окупованої території, так і залишилося. Плюс перед ними виникла загроза контрнаступу ЗСУ, яка може призвести до деокупації територій. Тобто у них з доступних їм легких резервів тільки особовий склад, адже у них проблеми з танками і ракетами. І це вони можуть знайти, тому, думаю, розрахунок роблять на кілька сотень тисяч людей, якими хочуть заповнити природний спад на фронті, який виник у зв'язку з втратами. Адже навіщо ще їм так все форсувати? Так що ніяких інших цілей таких дій, крім як набору чисельності, я не бачу", — додав Фейгін.

Хто такий Марк Фейгін

Марк Захарович Фейгін (нар. 3 червня 1971, Куйбишев) - російський юрист. Брав участь у захисті групи Pussy Riot, націоналіста Іллі Горячева (БОРН), української військовослужбовиці Надії Савченко. Депутат Державної Думи (1994-1995). Заступник мера Самари (1997-2007). Кандидат юридичних наук (1999), пише Вікіпедія.

Веде YouTube-канал Фейгін Live на політичні теми.

Мобілізація у РФ

Диктатор Володимир Путін незабаром планує оголосити нову хвилю мобілізації в країні-агресорі, Росії. Про це раніше повідомляло західне авторитетне видання The New York Times.

"Представники американської розвідки кажуть, що отримують свідчення того, що незабаром він може мобілізувати ще більше росіян в армію, додавши сотні тисяч до 300 тисяч вже призваних", − повідомляють журналісти.

Раніше в британській розвідці заявили про те, що Росія збирається дати старт кампанії з набору додаткових 400 тисяч окупантів для війни проти України.

Москва спробує представити мобілізацію в якості "набору добровольців", проте в реальності регіони будуть змушувати громадян примусово вступати до лав російських військ. Втім, ворогові навряд чи вдасться набрати стільки "добровольців", для яких, до того ж, немає достатньої кількості військової техніки.

Нагадаємо, в окупованому Росією Криму серед колаборантів росіян ростуть панічні настрої. Посилилася військова мобілізація і роздача повісток на вулицях. Російський бізнес готується до евакуації. Київ закликає місцевих жителів повідомляти про пересування ворожих військ та військової техніки.

Більше новин:

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