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ЗСУ без вирішальної переваги можуть піти в контрнаступ і розбити оборону РФ – FT

Олексій Тесля
16 квітня 2023, 14:53 оновлено 16 квітня, 14:58
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РФ вже втратила майже в два рази більше людей, при цьому ЗСУ краще оснащені і навчені.
ЗСУ, війська РФ
ЗСУ готуються до контрнаступу / Колаж 93 ОМБр, Міноборони РФ

Через відсутність переваги в повітрі запланований контрнаступ Збройних сил України може зіткнутися з серйозними труднощами.

Ще одним фактором є готовність окупантів РФ до відповідних дій українських сил, пояснили американські аналітики. Про це пише Financial Times.

Співвідношення сил сторін

Експерти кажуть, що з української сторони в контрнаступальних діях можуть брати участь близько 35 тисяч солдатів, посилених західними бойовими танками.

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Вони будуть протистояти більш ніж 140 тисячам ворожих солдатів на 950-кілометровій лінії фронту.

При цьому розділяти ці два війська буде смертоносна смуга перешкод з мін, земляних споруд і танкових загороджень, встановлених росіянами.

Уточнюється, що Росія втратила майже у два рази більше людей після повномасштабного вторгнення, згідно із західними оцінками. Крім того, українські війська краще оснащені і навчені, ніж їхні противники.

У чому складність запланованого контрнаступу

Підкреслюється, що операції з прориву виключно складні, оскільки вимагають синхронної роботи всіх військових підрозділів - від артилерії і танків до збору розвідданих та інженерів.

Ще одна складність - відсутність в українців переваги в повітрі. Аналітики впевнені, що ЗСУ не вистачає вирішального повітряного прикриття, щоб зупинити атаки російських винищувачів, які можуть атакувати західну техніку.

"Класичний підхід в сухопутному наступі полягає в тому, щоб прорватися в тил противника, на одній ділянці або декількох, і нанести концентрований удар по центру ваги противника. Успішні приклади без переваги в повітрі рідкісні", - говорить Бен Баррі, колишній командир британського бронепіхотного батальйону.

Аналітики впевнені, що найскладніше - синхронізувати дії різних частин, а армія України, хоча і вміла проводити маневри невеликого масштабу, має обмежений досвід загальновійськових операцій такого масштабу.

Ймовірний напрямок удару ВСУ

Підкреслюється, що одним зі стратегічно важливих для Росії районів є Мелітополь, розташований поблизу Азовського моря.

При цьому російська армія, усвідомлюючи ризик, вже підготувала в цьому регіоні лінії оборони. Вони зазвичай складаються з мінного поля, за яким слідують лінії бетонних стовпчиків пірамідальної форми, званих "зубами дракона", щоб уповільнити рух механізованих частин. За ними розташовується ще одне мінне поле, ще через 400 м - лінія траншей і бліндажів, а через 500 м - протитанковий рів.

За словами Баррі, спочатку потрібно розчистити мінну смугу для проходження танків і техніки, потім – знищити "зуби дракона", можливо, за допомогою танків, оснащених плугами, а в кінці – пройти рови за допомогою спеціального обладнання для створення мостів.

Колишній офіцер британської армії Глен Грант додав, що якщо український наступ буде жорстким і швидким, фронт розхитається, росіяни побіжать і оборонні споруди стануть марними.

Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

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