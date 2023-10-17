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Перша поїздка диктатора за межі колишнього СРСР за рік: Путін прилетів до Китаю

Анна Ярославська
17 жовтня 2023, 11:31 оновлено 17 жовтня, 11:36
Мета поїздки Путіна до Китаю - продемонструвати довіру та "безмежне" партнерство між країнами навіть в умовах війни в Україні.
Путін в Китаї
Путін прибув до Пекіна 17 жовтня / Колаж: Главред, фото: скріншот

У вівторок, 17 жовтня, російський диктатор Володимир Путін прибув на літаку до Пекіна. Там він візьме участь у форумі "Один пояс, один шлях" і зустрінеться зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном.

Путіна в аеропорту Пекіна зустрічав міністр комерції Китаю Ван Веньтао.

Переговори Путіна з Сі Цзіньпіном пройдуть 18 жовтня в два етапи: спочатку в розширеному складі, потім - у вузькому, в форматі робочого сніданку.

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У Кремлі не виключали, що Путін і Сі поспілкуються тет-а-тет і за рамками переговорів "на найчутливіші теми".

Під час візиту до Китаю Путін виступить в рамках форуму "Один пояс – один шлях".

Як пише Reuters, мета поїздки Путіна до Китаю – продемонструвати довіру і "безмежне" партнерство між країнами навіть в умовах війни в Україні.

Видання нагадує, що це друга поїздка Путіна за кордон з тих пір, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) в Гаазі видав ордер на його арешт в березні. Також перша офіційна поїздка кремлівського диктатора за межі колишнього Радянського Союзу цього року після відвідування Киргизії, колишньої радянської республіки, на початку цього місяця.

МКС звинувачує Володимира Путіна в незаконній депортації дітей з України і зобов'язує 123 держави-члена суду заарештувати російського президента і передати його в Гаагу для суду, якщо він ступить на їхню територію.

Однак ні Киргизстан, ні Китай не є членами МКС.

Як повідомляв Главред, глава КНР Сі Цзіньпін 20 березня відвідав Москву. У столиці країни-агресора він провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, який попросив Цзіньпіна туди приїхати.

7 квітня Президент Франції Еммануель Макрон завершив свій триденний візит до Китаю. Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай не зацікавлений у тривалій війні Росії проти України і підтримає будь-який мирний план Парижа щодо завершення бойових дій політичним шляхом. Затягування війни завдає шкоди всім сторонам конфлікту. Сторони повинні йти назустріч один одному і створювати умови для закінчення війни.

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