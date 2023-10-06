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Байден планує у листопаді зустрітись із лідером Китаю у США, щоб "подружитись" - WP

Юлія Куришко
6 жовтня 2023, 17:17 оновлено 6 жовтня, 17:26
Один із представників Білого дому зазначив, що є "тверда" можливість, що ця зустріч відбудеться.
Байден планує у листопаді зустрітись із лідером Китаю у США, щоб 'подружитись' - WP
Байден планує зустрітись із Сі у США / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Білий дім почав планувати зустріч президента Джо Байдена із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, яка має пройти у листопаді в американському Сан-Франциско.

Як повідомляє The Washington Post з посиланнями на високопосадовців адміністрації президента Сполучених Штатів, що метою зустрічі є спроба стабілізувати відносини між країнами. Один із представників Білого дому зазначив, що є "тверда" можливість, що ця зустріч відбудеться.

Інший високопосадовець адміністрації президента США сказав виданню, що Байден з нетерпінням чекає зустрічі із Сі, але "поки що нічого не підтверджено".

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Як заявляють представники Білого дому, ці плани зміцняться після того, як глава МЗС Китаю Ван Ї приїде до Вашингтона в найближчі тижні.

Якщо зустріч відбудеться, вона стане першою між лідерами двох найбільших економік світу після їхньої зустрічі на полях саміту G20 в Індонезії в листопаді 2022 року. Тоді Байден і Сі підкреслили важливість дипломатії віч-на-віч та висловили сподівання, що їм вдасться повернути відносини між США і Китаєм у правильне русло.

Нагадаємо, що РФ, Китай і США підвищили активність на ядерних полігонах. Аналітики в США не виключають, що Китай, Росія і Сполучені Штати можуть вести підготовку до нових випробувань, пов'язаних з ядерними озброєннями.

Хара розповів, що США зволікає з ATACMS, бо тримає їх для захисту від Китаю. Збільшується "тертя" в Індо-Тихоокеанському регіоні, і, звичайно, для захисту Тайваню потрібні не "Абрамси" чи артилерійські системи, а ракети.

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новини США Сі Цзіньпін Джо Байден новини Китаю
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