"Безпілотники всі з Китаю": у Росії публічно зізналися, звідки отримують дрони

У країни-агресора Російської Федерації фактично немає власної бази виробництва безпілотників, її потреби в дронах покривають постачання з Китаю.

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Росія отримує безпілотники з Китаю - міністр фінансів РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Міністр фінансів держави-окупанта Росії Антон Силуанов зізнався, що всі імпортні безпілотники, які є у загарбників, поставлені з Китаю. За це він "подякував партнерам". Москва виділяє 60 мільярдів рублів, щоб за 2 роки частка БПЛА з маркуванням "зроблено в Росії" склала 41%.

Під час засідання комітету Держдуми із бюджету і податків у понеділок, 16 жовтня, він розповів про те, що практично всі завезені до РФ безпілотники імпортовані з Китаю. Це фактично перше зізнання з Москви такого роду.

Зі слів Силуанова незрозуміло, на якому рівні постачаються БПЛА – державному або на базі домовленостей з приватними компаніями.

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"Сьогодні безпілотники в основному всі з Китайської Народної Республіки. Вдячні нашим партнерам. Але треба розвивати власну ресурсну базу і гроші необхідні виділені", - сказав міністр.

Також він додав, що Росія збирається створити свою базу з виробництва безпілотників.

"Ми направляємо додаткові гроші на безпілотники. 60 з гаком мільярдів рублів враховані, (це) гроші на новий нацпроект з розвитку власної безпілотної бази. Завдання таке, щоб 41% всіх безпілотників до 2025 року були з маркою "зроблено в Росії", - підкреслив Антон Силуанов.

Китай і війна Росії проти України

Китай у розв'язаній Росією війні проти України дотримується так званої нейтральної позиції.

Зокрема, офіційний Пекін трактує найбільшу в Європі з часів Другої світової війну "українською кризою", не визнає злочинів російських окупантів, а у своєму "мирному плані" не пропонує виведення військ РФ з окупованих територій України.

Риторику про "українську кризу" підхоплює і офіційна Москва, яка так називає напад на Україну на найвищому політичному рівні.

У такій ситуації Китай нав'язується стати "посередником" між Києвом і Москвою для завершення війни політичним шляхом. У владі вже говорили Пекіну, що якщо КНР переконає Росію вивести війська з України, Київ може погодитися на участь китайців у потенційному перемовному процесі.

Журналісти британського видання The Telegraph писали, що "нейтральний" Китай постачає Росії дрони і вертольоти. За даними ЗМІ, Пекін відправив Москві тільки БПЛА в кількості 1000 одиниць.

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