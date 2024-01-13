Перекрили КПП без причини: ще одна країна заблокувала рух вантажівок

Ускладнення руху українських вантажівок може виникнути з обох боків кордону.

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Румунські фермери заблокували рух українських вантажівок / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

У суботу, 13 січня, румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет" біля українського КПП "Порубне". Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

"На території Румунії фермери блокують рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі. Ускладнення руху може бути в обох напрямках", - повідомила ДПСУ.

Наразі причини та тривалість блокування невідомі, інформації від румунської сторони немає. За даними Держприкордонслужби, значної черги на в'їзд та виїзд з України вантажівок поки що не виникає, але ускладнення можливі.

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"На виїзд з України в Є-черзі зареєстровано 825 автомобілів", - додали прикордонники.

Українські прикордонники також зазначили, що пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів відбувається у звичайному режимі.

Зазначимо, протести румунських фермерів почалися 9 січня, від тоді вони блокують дороги у різних регіонах країни. Фермери протестують проти рішень румунського Міністерства агрополітики і вимагають зупинки ввезення українського зерна до Румунії. Загалом румунські фермери висунули 14 пропозицій уряду.

Блокада українського кордону

Нагадаємо, польські перевізники з 6 листопада почали протестувати на польсько-українському кордоні. Вони перекрили кілька пунктів пропуску на кордоні з Україною. Протестувальники вважають, що "транспортний безвіз" створює нерівні умови для конкуренції з європейськими компаніями.

Також словацькі перевізники приєднались до протестів польських колег 15 листопада. Вони та вимагали введення дозволів на перевезення для українських транспортних засобів.

Як повідомляв Главред, 6 січня польський міністр сільського господарства Чеслав Секерський підписав угоду з представниками руху "Ошукане село", припинивши блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці. Угода передбачає вирішення проблем у діалозі з аграріями, а також виділення субсидій на кукурудзу, підвищення кредитування та збереження розміру сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

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