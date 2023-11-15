Перекриють нові пункти пропуску: ще одна країна погрожує приєднатися до польського страйку

Словаччина погрожує заблокувати рух українських вантажівок, якщо не вирішиться питання з дозволами на перевезення.

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Словаччина погрожує заблокувати рух вантажівок / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Польські перевізники заблокували пункти пропуску на українському кордоні. До них приєдналась ще й Словаччина. Про це заявив Союз автомобільних перевізників Словаччини.

Союз погрожує заблокувати перетин кордону зі словацького боку через те, що українські перевізники не потребують дозволів на перевезення.

"Хочемо зазначити, що словацький вантажний транспорт стоїть на колінах. Як ви помітили, польські перевізники блокують свої кордони, бо мають таку ж проблему, як і наші перевізники", - йдеться у листі.

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Там додали, що Міністерство транспорту довго не звертало увагу проблему та ігнорувало її. У Словаччині погрожують негайно підтримати страйк польських перевізників та заблокувати кордон, якщо Європейська транспортна комісія не виконає вимог.

За даними видання Teraz, в ніч на неділю, 12 листопада, на східному кордоні Словаччини обмежили рух вантажного транспорту, через що утворились черги не лише перед пунктом пропуску Вишнє Нємецьке, а й у прикордонних районах.

Поляки проти "транспортного" безвізу для України

6 листопада польські перевізники розпочали страйк, що вже призвело до обмежень у руху вантажівок на кордоні з Україною.

За інформацією польських ЗМІ, учасники страйку планують продовжити свій протест "протягом двох повних місяців до 6 січня 2024 року", вони також висунули вимоги - зокрема, скасування так званого транспортного безвізу для вантажівок з України.

Посол України в Польщі Василь Зварич назвав дії поляків "ударом в спину України".

У ДПСУ розкрили важливий нюанс блокування руху вантажівок. За годину повний контроль по обидва боки кордону проходять лише кілька транспортних засобів, які прибувають із Польщі.

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