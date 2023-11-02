Кордон з Польщею заблокують до кінця року: хто не виїде з України

Мінрозвитку громад звернулося до Польщі для вирішення питання з виконанням меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску.

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​ Страйк польських перевізників запланований на два місяці - листопад і грудень / Колаж: Главред, фото: УНІАН ​

З 3 листопада через страйк польських перевізників польсько-український кордон можуть перекрити на всіх пунктах пропуску до кінця 2023 року.

Страйкувати поляки хочуть через нібито надмірну конкуренцію з українцям після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та Євросоюзом. Про це повідомили у Міжнародній транспортній асоціації України (МТАУ).

Перші збори учасників страйку погоджено з місцевою владою поблизу пункту пропуску "Корчова" на 10 ранку 3 листопада.

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У МТАУ додали, що остаточного рішення про блокування кордону між Польщею та Україною поки немає і є можливість уникнути запланованих страйків. Як саме - не уточнюється.

Чого хочуть польські перевізники

Як повідомили Мінінфраструктури, поляки вимагають повернути українським перевізникам видачу дозволів на перевезення і посилити для іноземних перевізників правила перевезень по ЄКМТ.

Цей документ надає право на використання автомобільного транспортного засобу автомобільного перевізника-резидента для міжнародного автомобільного перевезення вантажу або проїзду без вантажу територією іноземних держав – членів Європейської Конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) впродовж визначеного в ньому строку.

Також польські перевізники хочуть:

заборонити реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;

запровадити окрему чергу в електронній черзі для автомобілів на номерах ЄС;

створити окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;

отримати доступ до системи "Шлях".

Реакція України

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач заявив про готовність до діалогу з польською стороною, де будуть рівноцінно представлені інтереси перевізників обох країн.

"Наша позиція полягає в тому, що такі страйки і блокування шкодять всім: як українським, так і польським перевізникам", — підкреслив він.

Мінрозвитку громад звернулося до Мінінфраструктури Польщі та директорату з мобільності Єврокомісії з проханням провести зустрічі з усіма залученими сторонами для вирішення питання з виконанням меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску.

Хто не зможе виїхати до Польщі у разі блокування кордону

Віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін заявив, що у разі проведення страйку до Польщі не зможуть виїхати лише вантажівки.

"З досвіду попередніх страйків можна сказати, що перешкод для легкового та пасажирського транспорту не було. Це стосувалося лише вантажних автомобілів", - розповів Балін в коментарі ТСН.

Співзасновник міжнародної транспортної асоціації України Ігор Оверко сподівається, що поляки пропускатимуть легковий та пасажирський транспорт.

"Страйки були і раніше. Перекривали рух на один-два дні переважно в пункті пропуску "Ягодин". Взагалі є інформація, що цього разу вони передумали, але все ж побачимо, як розгортатимуться події", — сказав він.

Як повідомляв Главред, народні депутати пропонують дозволити перетинати кордон усім військовозобов'язаним українським чоловікам. Втім, для цього потрібно виконати одну умову - перераховувати гроші на Збройні Сили України. Відповідний законопроект № 8029 зареєстрували у Верховній Раді.

Адвокат Ростислав Кравець пояснив, що на сьогоднішній день фактично за законом заборони виїзду чоловіків за кордон немає. Все відбувається "виключно в ручному режимі".

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