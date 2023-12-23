Польські фермери призупинили блокаду: один із КПП на кордоні розблоковано

На кордоні України та Польщі польські протестувальники розблокували пункт пропуску "Шегині-Медика".

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На кордоні з Польщею протестувальники розблокували КПП / Колаж: Главред, фото: УНІАН, twitter.com/ekolodziejczak_

На кордоні між Україною та Польщею 23 грудня вдалося розблокувати пункт пропуску "Шегині-Медика". Новий уряд Польщі веде перемовини із протестувальниками. Про це повідомив віцеміністр Міністерства аграрної політики Міхал Колодзейчак.

Зранку, 23 грудня, представники уряду разом з міністром сільського господарства вели перемовини з фермерами, які брали участь в акції протесту. У результаті переговорів було досягнуто домовленостей і протестувальники погодилися призупинити блокаду.

"Аграрний протест в "Медика" призупинено. З самого ранку разом з міністром сільського господарства й розвитку села Чеславом Секерським говорили з фермерами, які очолюють протест. Протест призупинено, три основні вимоги перейдуть у фазу реалізації якнайшвидше", - повідомив Колодзейчак. відео дня

Протест вдалося призупинити після тривалих розмов з фермерами, які виступали з трьома основними вимогами - дотації для закупівлі кукурудзи, збереження сільськогосподарського податку на поточному рівні та продовження кредитів ліквідності.

Уряд Польщі вирішив взяти ці вимоги до уваги та реалізувати їх настільки швидко, наскільки це можливо. Міхал Колодзейчак запевнив, що рішення, пов'язані із сільським господарством та підтримкою фермерів, обговорять після святкового періоду.

Блокада польського кордону

Нагадаємо, 6 листопада, польські перевізники організували страйк, який призвів до блокування кордону з Україною. На трьох прикордонних пунктах зі сторони Польщі виникли проблеми з рухом вантажівок.

Також 18 грудня протестувальники погрожували блокуванням кордону до 8 березня. Українські водії обурені таким рішенням і пропонують їх випустити з Польщі, а потім не пускати назад. В аналогічній ситуації перебувають польські перевізники в Україні.

Як повідомляв Главред, міністри закордонних справ Польщі та України, Сікорський та Кулеба, обговорили ситуацію на кордоні. Сікорський підкреслив необхідність відновлення чесної конкуренції, а Кулеба зазначив, що обидві країни продовжать пошук рішень для розблокування кордону, де тривають протести польських перевізників.

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