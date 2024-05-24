Перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16: що буде далі

Українські пілоти, які закінчили навчання на винищувачах F-16 в Аризоні, поки що не повертатимуться в Україну.

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Пілоти закінчили навчання на F-16 у США, але в Україну ще не поїдуть / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Вікіпедія

Перша група українських пілотів закінчила навчання на винищувачах F-16 на військовій базі в Аризоні в США. Кількість пілотів і точна дата випуску не уточнюється "з міркувань їхньої безпеки". Про це повідомив представник Повітряних сил Національної гвардії США Ерін Ганніган.

Як пише Politico, пілоти проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні.

Зараз пілоти прямують до Європи для проходження додаткової підготовки.

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Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону заявив, що українські пілоти, які завершили навчання на винищувачах F-16 в Аризоні, поки що не повертатимуться в Україну.

"Навчальний процес не завершується. Наразі пілоти повертаються в Європу та готуватимуться далі для того, щоб надалі прибути в Україну і продовжити виконання своїх завдань", - сказав Євлаш.

Речник Повітряних сил додав, що процес навчання постійний і стосується не лише пілотів, а й інженерів. Після прибуття в Україну фахівці ділитимуться досвідом із колегами.

За словами Євлаша, перші прибулі в Україну літаки F-16 виконуватимуть завдання з патрулювання, а також завдаватимуть ударів по ворогу на лінії зіткнення.

Основні характеристики F-16 / Інфографіка: Главред ​

Постачання F-16 в Україну - останні новини

Сполучені Штати Америки дозволили Данії, Норвегії та Нідерландам передати Україні 65 винищувачів F-16 Fighting Falcon, а також запасні двигуни, тренажери та інші матеріали. Данія передасть 19 літаків F-16, Норвегія - до 22 літаків, а Нідерланди - невизначену кількість.

Європейський Союз збільшить військову допомогу для України у зв'язку з масованими ракетними обстрілами з боку Росії. Україна може отримати перші винищувачі F-16 до початку літа. Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Алекснадр де Кроо.

Нідерланди передадуть українським Повітряним силам винищувачі F-16 восени, якщо вдасться навчити пілотів до цього часу і розгорнути всю необхідну інфраструктуру в самій Україні. Нідерланди планують почати відправку винищувачів F-16 Україні з осені слідом за Данією, яка планує поставки влітку.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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