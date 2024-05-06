Україні з літа почнуть постачати F-16: коли чекати на першу і другу партії літаків

Нідерланди передадуть українським Повітряним силам винищувачі F-16 восени, якщо вдасться навчити пілотів до цього часу та розгорнути усю необхідну інфраструктуру в самій Україні.
Як пише Delfi, Нідерланди планують розпочати відправлення винищувачів F-16 Україні з осені слідом за Данією, яка планує поставки влітку.
Нідерланди пояснюють таку затримку навчанням українських пілотів та підготовкою персоналу з обслуговування авіації.
"І якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а в Україні все буде працювати, зрозуміло, в їхній власній країні, то перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І ми сподіваємося взяти участь у поставках з осені з нашими F-16", - цитує ЗМІ міністерку оборони Кайсу Оллонгрен.
Тож після літа й надалі літаки партіями перекидатимуть до України, зазначила Оллонгрен.
F-16 в Україні - головне
На Заході вважають, що перші американські винищувачі F-16 з'являться в Україні ближче до літа. При цьому спікер Повітряних сил Ілля Євлаш зазначав, що терміни поставок постійно зсувалися.
Українські пілоти зараз навчаються у США та Данії. Про яку кількість винищувачів йдеться - поки що невідомо.
Американський пілот F-16 Пітер Грінбург, своєю чергою, натякав, що звичайні громадяни у будь-якому випадку дізнаються про передачу цих літаків із новин.
"Те, що ми як громадськість бачимо: ні F-16, ні F-16, ні F-16, ні F-16... А потім скрізь раптом з'являться F-16!" - сказав Грінбург.
Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
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