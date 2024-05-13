F-16 будуть в Україні протягом місяця: Данія зробила важливу заяву

Винищувачі F-16 будуть в українському небі протягом місяця, заявила премʼєрка Данії Метте Фредеріксен. Політикиню цитує кореспондент Die Zeit у соцмережі Х (Twitter).
Країна планує надати Україні 19 літаків.
Будь-яких деталей заявленого кореспондент видання не вказав.
F-16 в Україні - головне
Раніше повідомлялося, що Нідерланди передадуть українським Повітряним силам винищувачі F-16 восени, якщо вдасться навчити пілотів до цього часу та розгорнути усю необхідну інфраструктуру в самій Україні.
При цьому спікер Повітряних сил Ілля Євлаш зазначав, що терміни поставок постійно зсувалися.
Українські пілоти зараз навчаються у США та Данії. Про яку кількість винищувачів йдеться - поки що невідомо.
Американський пілот F-16 Пітер Грінбург, своєю чергою, натякав, що звичайні громадяни у будь-якому випадку дізнаються про передачу цих літаків із новин.
"Те, що ми як громадськість бачимо: ні F-16, ні F-16, ні F-16, ні F-16... А потім скрізь раптом з'являться F-16!" - сказав Грінбург.
Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
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