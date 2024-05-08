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Україна отримає F-16 швидше, ніж очікувалось: у Нідерландах розкрили терміни

Руслана Заклінська
8 травня 2024, 17:34оновлено 8 травня, 18:07
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Коаліція дуже старанно працює над поставками винищувачів в Україну, заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.
Україна отримає F-16 швидше, ніж очікувалось: у Нідерландах розкрили терміни
Коли в Україну прибудуть F-16 / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Повітряні сили США

Україна вже цього літа почне отримувати західні винищувачі F-16. Першими надійдуть літаки з Данії. Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен інтерв'ю LRT.

"З цього літа ми вже готові надавати реальні можливості, спочатку почнемо надсилати датські, потім підуть і голландські F-16. Звісно, ​​потрібна підготовка і з українського боку, має бути підготовлена ​​інфраструктура, забезпечена технічна спроможність, від запчастин до боєприпасів", - зазначила глава Міноборони Нідерландів.

За її словами, коаліція над цим дуже наполегливо працює. Оллонгрен визнала, що процес передачі військової допомоги міг затягнутися, зазначивши, що "війна складна і дуже потворна".

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"Якщо запитати українського бійця, який стоїть в окопах на фронті, то, звісно, ​​можливо, це довго триває і допомоги недостатньо... Я дуже сподіваюся, що з цього літа ми вже зможемо поставити ППО певними частинами", - додала міністр оборони.

Оллонгрен також заявила, що Росія наразі має певну перевагу, але Захід вважає, що це можна змінити, збільшивши обсяги виробництва зброї. Це стосується не тільки боєприпасів, але й безпілотників та інших типів озброєння, яке активно використовується Україною.

Винищувачі F-16 - коли літаки з'являться в України

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки дозволили Данії, Норвегії та Нідерландам передати Україні 65 винищувачів F-16 Fighting Falcon, а також запасні двигуни, тренажери та інші матеріали. Данія передасть 19 літаків F-16, Норвегія - до 22 літаків, а Нідерланди - невизначену кількість.

Україна отримає F-16 швидше, ніж очікувалось: у Нідерландах розкрили терміни
Що відомо про F-16 / Інфографіка: Главред

Раніше повідомлялося, що Нідерланди планують розпочати передачу винищувачів F-16 Україні з осені, слідом за Данією, яка збирається здійснити перші поставки влітку. Затримку тоді пояснили необхідністю навчання українських пілотів та підготовки обслуговуючого персоналу.

Крім цього, уряд Бельгії вирішив прискорити постачання Україні винищувачів F-16 і зробити це вже до кінця 2024 року. Міністр оборони Людивін Дедондер не назвала точних термінів відправки F-16, але пообіцяла, що це станеться якомога швидше.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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