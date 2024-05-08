Україна отримає F-16 швидше, ніж очікувалось: у Нідерландах розкрили терміни

Україна вже цього літа почне отримувати західні винищувачі F-16. Першими надійдуть літаки з Данії. Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен інтерв'ю LRT.
"З цього літа ми вже готові надавати реальні можливості, спочатку почнемо надсилати датські, потім підуть і голландські F-16. Звісно, потрібна підготовка і з українського боку, має бути підготовлена інфраструктура, забезпечена технічна спроможність, від запчастин до боєприпасів", - зазначила глава Міноборони Нідерландів.
За її словами, коаліція над цим дуже наполегливо працює. Оллонгрен визнала, що процес передачі військової допомоги міг затягнутися, зазначивши, що "війна складна і дуже потворна".
"Якщо запитати українського бійця, який стоїть в окопах на фронті, то, звісно, можливо, це довго триває і допомоги недостатньо... Я дуже сподіваюся, що з цього літа ми вже зможемо поставити ППО певними частинами", - додала міністр оборони.
Оллонгрен також заявила, що Росія наразі має певну перевагу, але Захід вважає, що це можна змінити, збільшивши обсяги виробництва зброї. Це стосується не тільки боєприпасів, але й безпілотників та інших типів озброєння, яке активно використовується Україною.
Винищувачі F-16 - коли літаки з'являться в України
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки дозволили Данії, Норвегії та Нідерландам передати Україні 65 винищувачів F-16 Fighting Falcon, а також запасні двигуни, тренажери та інші матеріали. Данія передасть 19 літаків F-16, Норвегія - до 22 літаків, а Нідерланди - невизначену кількість.
Раніше повідомлялося, що Нідерланди планують розпочати передачу винищувачів F-16 Україні з осені, слідом за Данією, яка збирається здійснити перші поставки влітку. Затримку тоді пояснили необхідністю навчання українських пілотів та підготовки обслуговуючого персоналу.
Крім цього, уряд Бельгії вирішив прискорити постачання Україні винищувачів F-16 і зробити це вже до кінця 2024 року. Міністр оборони Людивін Дедондер не назвала точних термінів відправки F-16, але пообіцяла, що це станеться якомога швидше.
Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
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