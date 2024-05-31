Україна зможе винищувачами F-16 бити по Росії: союзник у ЄС дав зелене світло

Коли йдеться про самооборону, у цій ситуації для України не повинно бути жодних кордонів, сказала міністр закордонних справ Нідерландів Ганке Брюінс Слот.

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Україна зможе бити літаками F-16 по Росії, бо має право на самооборону - МЗС Нідерландів / Колаж: Главред, фото: facebook.com/UALandForces, ua.depositphotos.com

Нідерланди не проти, якщо Україна застосовуватиме її винищувачі F-16 по території країни-агресора Росії. У Києва є право на самооборону, і в такому питанні не повинно бути жодних кордонів. Про це заявила міністр закордонних справ Нідерландів Ганке Брюінс Слот.

Як повідомляє Радіо Свобода, вона розповіла про те, що Україна має право на реалізацію принципів самооборони.

"Якщо у вас є право на самооборону, немає меж для застосування зброї... Це загальний принцип", - зазначила Слот. відео дня

Також Ганке Брюінс Слот наголосила, що Україна має право застосовувати літаки Заходу над територією РФ згідно зі статтею 51 Статуту ООН, де й ідеться про право на самозахист.

Коротко про F-16 / Інфографіка: Главред

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