Перекидання військ КНДР в Україну: цинічна заява союзника РФ в ООН

Це перший публічний коментар Пхеньяна з приводу нової допомоги Росії.

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Війська КНДР в Україні - перша реакція Північної Кореї в ООН / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

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КНДР підтвердила військове зближення з РФ

Сеул засудив Росію за залучення до війни Північної Кореї

Південна Корея може відправити в Україну своїх розвідників

Пхеньян називає "безпідставними чутками" підтверджену південнокорейською розвідкою інформацію про перекидання військ КНДР на допомогу Росії у війні проти України. Таку заяву в ООН зробив представник делегації Північної Кореї, цитує Yonhap.

За словами дипломатів КНДР, відносини з Москвою є "законними і заснованими на співпраці".

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"Що стосується так званого військового співробітництва з Росією, моя делегація не бачить необхідності коментувати такі безпідставні стереотипні чутки, спрямовані на те, щоб зганьбити імідж КНДР і підірвати законні, дружні та засновані на співпраці відносини між двома суверенними державами", - заявив представник Північної Кореї в ООН під час сесії Першого комітету Генеральної Асамблеї.

На окремому засіданні Ради Безпеки ООН у понеділок посол Південної Кореї в ООН Хван Джун Кук закликав до негайного припинення зростаючого військового співробітництва між Північною Кореєю і Росією, яке потенційно робить Пхеньян "активною воюючою стороною у війні".

"Ми добре знаємо, що Північна Корея є звичним порушником міжнародних норм і резолюцій Ради Безпеки. Однак нещодавні дії Пхеньяна здивували навіть нас", - сказав Хван.

Він засудив Росію за те, що вона "пішла на ризик" із відчаю, втягуючи третю країну у свою агресію.

Війська КНДР в Україні - головне

Згідно з даними південнокорейської розвідки, з 8 до вересня в Росію переправили 1500 північнокорейських солдатів. Супутники виявили чотири десантні кораблі і три фрегати Тихоокеанського флоту РФ, на яких вони прибули з портів Чхонджін і Хамхин до Владивостока.

Вісь зла / Інфографіка: Главред

Крім цього, стала зростати кількість перельотів російських військово-транспортних літаків АН-124 між Владивостоком і Пхеньяном. Очевидно, вони також перевозили бійців.

BILD також пише, що Кім Чен Ин послав в Україну елітний підрозділ "бойових рабів". Цей підрозділ готували спеціально для війни з НАТО.

Вашингтон не підтвердив передбачуване розгортання військ і лише висловив коментарі про те, що це було б тривожно, якби це було правдою. Державні рупори Північної Кореї зберігають мовчання щодо повідомлень про розгортання військ.

BILD припускав, що Південна Корея може переглянути допомогу Україні - до цього Сеул допомагав тільки гуманітарно і касками.

Пізніше інші ЗМІ уточнили, що Корея може відправити в Україну своїх досвідчених розвідників для допиту північнокорейських полонених.

Що таке Yonhap? Йонхап - найбільше південнокорейське інформаційне агентство. Це фінансована компанія, що базується в Сеулі, Південна Корея. Yonhap надає новинні статті, фотографії та іншу інформацію для газет, телеканалів і інших засобів масової інформації в Південній Кореї.

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