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Солдати КНДР втекли з позицій на Курщині: їх можуть кинути в бій проти ЗСУ - ЗМІ

Юрій Берендій
21 жовтня 2024, 11:27
2685
Росія планує використати військових із Північної Кореї для штурмових дій на Курщині, зазначають ЗМІ.
Солдати КНДР втекли з позицій на Курщині: їх можуть кинути в бій проти ЗСУ - ЗМІ
Росія може використати війська КНДР для наступу на українські позиції / Колаж Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ОК "Захід", скріншот із відео YouTube

Коротко:

  • 18 військових із КНДР втекли з позицій
  • Росіяни затримали "втікачів"
  • РФ може відправити їх в наступ на Курщині

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, 18 військовослужбовців з Північної Кореї спробували втекти з позицій російських військ у Курській області. Однак їх затримали у Брянській області. Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на власні джерела в розвідці.

"Військові з КНДР, які намагалися втекти з позицій на Курщині, можуть бути залучені в штурмових діях проти ЗСУ. 18 військовослужбовців Північної Кореї, які здійснили спробу втечі з позицій російських окупаційних військ у Курській області, були затримані росіянами в Комарицькому районі Брянської області", - повідомляють джерела у ГУР.

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Як повідомляють джерела, на цих позиціях у лісі біля села Колячек Хомутовського району перебували близько 40 північнокорейських інструкторів разом із 50 російськими військовими.

За даними ГУР, північнокорейські військові проводили навчання для російських військових, навчаючи їх використанню повітряних куль у військових цілях. Водночас російські військові ділилися з ними досвідом сучасних піхотних боїв, накопиченим під час так званої "СВО".

Розвідка повідомляє, що після завершення навчань північнокорейських військовослужбовців залишили в лісовому масиві в районі Колячек Хомутовського району без їжі та без подальших інструкцій на кілька днів.

"14 жовтня частина північнокорейців вирішили самовільно залишити позиції з метою пошуку командування ЗС РФ. За дві доби, 16 жовтня зниклі з позицій військовослужбовці були знайдені та затримані російськими окупантами. Відстань від місця втечі становила близько 60 кілометрів", - заявили джерела.

В ГУР додали, що всі 40 північнокорейських військових, які знаходилися на позиціях у Хомутовському районі, були переміщені до Льговського району Курської області для участі в наступальних операціях Росії на території Курщини.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Залученість КНДР у війні проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував питання щодо можливої відправки Північною Кореєю військових до Росії для участі у війні в Україні. За його словами, він не може підтвердити цю інформацію, повідомляє Reuters. Однак глава Пентагону зазначив, що якщо ці дані підтвердяться, це викликало б серйозне занепокоєння.

Тим часом голова Парламентської асамблеї НАТО, конгресмен Джеррі Конноллі, заявив, що КНДР відправила свої війська до України для здобуття бойового досвіду.

Своєю чергою, голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер зазначив, що використання північнокорейських військових у складі російських збройних сил в Україні слід розглядати як "червону лінію".

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