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Пентагон замінить передані Україні Bradley новою версією техніки: що сталося

Дмитро Відоменко
1 травня 2024, 20:27
Американська армія має намір замінити кожну бойову машину піхоти Bradley, яку передали Україні, на нову версію M2A4E1, що має систему активного захисту.
Пентагон, Бредлі
Допомога США Україні - Пентагон поміняє Bradley для ЗСУ / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот

У Міноборони США (Пентагоні) розглядають можливість замінити всі одиниці бойових машин піхоти Bradley, які рані були передані Україні, оновленим варіантом такої техніки - із системою активного захисту. Про це повідомили у Виконавчому управлінні програми наземних бойових систем (Program Executive Office Ground Combat Systems).

Зокрема, повідомляється, що армія США отримала фінансування для закупівлі нової версії Bradley - M2A4E1 - за кожну таку БМП, яку ЗСУ отримала раніше.

До слова, презентація модифікації M2A4E1 Bradley відбулася ще минулого тижня на полігоні штаті Мен.

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"M2A4E1 є найсучаснішою та найживучішою версією Bradley завдяки інтеграції системи активного захисту Iron Fist", - заявили американські офіцери.

До того ж, кажуть експерти, у M2A4E1 встановлений вдосконалений приціл навідника і кліматичний контроль для десанту.

Що таке Пентагон?

Пентагон - це будівля Міністерства оборони США у формі п'ятикутника. Розташована у штаті Вірджинія поблизу Вашингтона. Також Пентагоном називають саме Міністерство оборони США. Найбільша офісна будівля у світі. У Пентагоні Міністерство оборони США ухвалює найважливіші військові рішення, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні від США - останні новини

23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У рамках цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Пакет нової допомоги надішлють Україні протягом кількох годин.

До того в Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалися поставки частини зброї та боєприпасів для України, заявив представник Пентагону Патрік Райдер.

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