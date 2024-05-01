Пентагон замінить передані Україні Bradley новою версією техніки: що сталося

У Міноборони США (Пентагоні) розглядають можливість замінити всі одиниці бойових машин піхоти Bradley, які рані були передані Україні, оновленим варіантом такої техніки - із системою активного захисту. Про це повідомили у Виконавчому управлінні програми наземних бойових систем (Program Executive Office Ground Combat Systems).
Зокрема, повідомляється, що армія США отримала фінансування для закупівлі нової версії Bradley - M2A4E1 - за кожну таку БМП, яку ЗСУ отримала раніше.
До слова, презентація модифікації M2A4E1 Bradley відбулася ще минулого тижня на полігоні штаті Мен.
"M2A4E1 є найсучаснішою та найживучішою версією Bradley завдяки інтеграції системи активного захисту Iron Fist", - заявили американські офіцери.
До того ж, кажуть експерти, у M2A4E1 встановлений вдосконалений приціл навідника і кліматичний контроль для десанту.
Що таке Пентагон?
Пентагон - це будівля Міністерства оборони США у формі п'ятикутника. Розташована у штаті Вірджинія поблизу Вашингтона. Також Пентагоном називають саме Міністерство оборони США. Найбільша офісна будівля у світі. У Пентагоні Міністерство оборони США ухвалює найважливіші військові рішення, пише Вікіпедія.
Військова допомога Україні від США - останні новини
23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У рамках цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.
24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Пакет нової допомоги надішлють Україні протягом кількох годин.
До того в Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалися поставки частини зброї та боєприпасів для України, заявив представник Пентагону Патрік Райдер.
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