Росіяни похвалилися 'живучістю' танка, підбитого Bradley: кадри вказують на інше

Російські "воєнкори", а услід й пропагандистська помийка "Царьград", опублікували кадри бою українського Bradley і танка окупантів Т-90М, похвалившись живучістю своєї машини. Однак забули згадати, що бій завершився на користь західної техніки української армії.
Напередодні в українських пабліках, в тому числі Telegram УНІАН, з'явилося відео ефективного знищення російського танка. В результаті ударів по окупантах їхня техніка розлетілася разом з екіпажем.
Кремлівські пропагандисти не пройшли повз кадрів, але обрізали результат бою, показавши все у світлі "перемоги" "другої армії світу".
На сайті Царьград навіть вийшла стаття під заголовком "Леопардам і не снилося. "Бредлі" 10 хвилин лупила російський танк і програла".
У всіх зазначених випадках "воєнкори" і ручні "журналісти" хвалилися тим, що Т-90М вдалося вижити, попри удари ЗСУ.
Главред раніше писав, як російські пропагандисти зганьбилися новим казковим сюжетом про Бахмут, в якому звинуватили ЗСУ у вбивствах цивільних. При цьому путінські телевізійники приховали той факт, що місто "стирає з лиця землі" російська армія, що наступає.
Інша пропагандистка Маргарита Симоньян, своєю чергою, відзначилася маячнею, заявивши, що РФ в Україні нібито "не воює з українцями".
А ще недавно Соловйов "проїхався" по зрадниці Монтян і Ко. Зрадників України, які перебігли свого часу на бік агресора, Соловйов обізвав "криптоукраїнцями".
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