Буде за кілька днів: постачання військової допомоги в Україну вже почалося - Пентагон

Постачання деякого обладнання займе більше часу. Однак що стосується артилерійських боєприпасів, то США "вже рухаються".

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США вже почали постачати військову допомогу в Україну / Колаж: Главред, фото: defense.gov

Сполучені Штати Америки вже почали постачання частини зброї та боєприпасів для України в рамках нового пакета військової допомоги. Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Під час брифінгу він наголосив, що не може розкрити подробиці щодо термінів постачання військової допомоги в Україну.

"Ми вже розпочали процес переміщення частини зброї, боєприпасів і обладнання, яке буде, як я вже згадував раніше, за кілька днів, якщо не раніше", - сказав Райдер. відео дня

При цьому речник Пентагону додав, що постачання деякого обладнання займе більше часу.

Однак, що стосується артилерійських боєприпасів, то США "вже рухаються, щоб здійснювати ці поставки".

Військова допомога Україні від США

20 квітня 2024 року Палата представників підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні. У рамках цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.

23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів.

Законопроєкт про виділення фінансування союзникам США набрав 79 голосів "за". "Проти" проголосували лише 17 сенаторів. Таким чином, обидві палати американського конгресу схвалили законопроєкт.

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Пакет нової допомоги надішлють Україні впродовж кількох годин.

Чим загрожують затримки з військовою допомогою США Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі раніше визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін.

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