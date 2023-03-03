Боєприпаси до HIMARS, гаубиць і Bradley: США оголосили про потужну допомогу ЗСУ на 400 млн доларів

У п'ятницю, 3 березня, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів.
Як зазначається в офіційній заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, Це вже 33-й пакет військової допомоги для України, яку надають США з серпня 2021 року.
У межах нового пакету військової допомоги Україна отримає від США:
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди;
- боєприпаси до БМП Bradley;
- військову техніку для наведення переправ;
- підривне спорядження;
- кошти на підтримку, навчання та обслуговування.
"Росія здатна закінчити цю війну. Але поки вона цього не зробить, ми стоятимемо єдиним фронтом з Україною та зміцнюватимемо її збройні сили, щоб Україна могла зайняти максимально сильну позицію за столом переговорів", - йдеться у заяві американської влади.
Військова допомога Україні
Нагадаємо, що за даними The Wall Street Journal, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США виділили Києву понад 30 мільярдів доларів на допомоги в галузі безпеки. Штати надали артилерію, ракети, стрілецьку зброю, бронетехніку, радіолокаційні системи, безпілотники, бронежилети, мільйони снарядів, боєприпасів тощо.
Як повідомляв Главред, 2 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі заявив, що Україна найближчими тижнями отримає нову партію зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, а також зенітних ракетних комплексів Iris-T від Німеччини.
Раніше президент США Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16. За його словами, Україні передають те озброєння, яке необхідно ЗСУ, щоб забезпечити можливість успіхів на фронті навесні, влітку й на початку осені.
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