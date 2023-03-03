Боєприпаси до HIMARS, гаубиць і Bradley: США оголосили про потужну допомогу ЗСУ на 400 млн доларів

Це вже 33-й пакет військової допомоги для України, яку надають США з серпня 2021 року.

США виділили Україні новий пакет військової допомоги / 93 ОМБр Якова Гандзюка, УНІАН

У п'ятницю, 3 березня, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів.

Як зазначається в офіційній заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, Це вже 33-й пакет військової допомоги для України, яку надають США з серпня 2021 року.

У межах нового пакету військової допомоги Україна отримає від США:

відео дня

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди;

боєприпаси до БМП Bradley;

військову техніку для наведення переправ;

підривне спорядження;

кошти на підтримку, навчання та обслуговування.

"Росія здатна закінчити цю війну. Але поки вона цього не зробить, ми стоятимемо єдиним фронтом з Україною та зміцнюватимемо її збройні сили, щоб Україна могла зайняти максимально сильну позицію за столом переговорів", - йдеться у заяві американської влади.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, що за даними The Wall Street Journal, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США виділили Києву понад 30 мільярдів доларів на допомоги в галузі безпеки. Штати надали артилерію, ракети, стрілецьку зброю, бронетехніку, радіолокаційні системи, безпілотники, бронежилети, мільйони снарядів, боєприпасів тощо.

Як повідомляв Главред, 2 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі заявив, що Україна найближчими тижнями отримає нову партію зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, а також зенітних ракетних комплексів Iris-T від Німеччини.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16. За його словами, Україні передають те озброєння, яке необхідно ЗСУ, щоб забезпечити можливість успіхів на фронті навесні, влітку й на початку осені.

Вас може зацікавити: