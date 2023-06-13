Bradley - "витратник" для наступу: США передадуть Україні нові БМП – ЗМІ

Пентагон надасть ЗСУ нові партії бронетранспортерів Stryker і бойових машин піхоти Bradley.

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ЗСУ отримають нові американські БМП Bradley / Колаж фото 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, Вікіпедія

Україна отримає від США нову військову допомогу на суму до $325 мільйонів. В тому числі і бронетехніку, замість пошкодженої і знищеної в ході контрнаступу.

Як пише Голос Америки з посиланням на двох представників Пентагону, мова йде про бронетранспортери Stryker і бойові машини піхоти Bradley.

Крім того, в пакет увійдуть боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS і ракети для HIMARS.

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Очікується, що про нову військову допомогу Вашингтон оголосить у вівторок, 13 червня.

Відзначимо, що раніше OSINT-дослідники писали про те, що за перші дні контрнаступу Україна нібито втратила 16 БМП Bradley. Разом з тим в Міноборони не підтверджували даних про втрати бронетехніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ВСУ звільнили село Нескучне на Донеччині. Над населеним пунктом вже розвивається український прапор.

Село звільнили бійці з 7-го окремого батальйону "Арей" 129-ї бригади ТрО, 3-го окремого батальйону "Волинь" та інших підрозділів.

Крім того, українські військові звільнили село Благодатне на Донеччині. В ході операції бійці ЗСУ взяли окупантів в оточення. Про це заявив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Як уточнили в Інституті вивчення війни, Збройні Сили України успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою, а також просунулися на запорізькому та Донецькому напрямках.

Українські сили досягли незначних успіхів поблизу Авдіївки, оскільки російські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк станом на 11 червня. Геолокаційні кадри показують, що українські війська здійснили незначне просування на південь від Невельського (13 км на північний захід від Авдіївки).

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