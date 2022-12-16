Пентагон прискорює підписання контрактів на постачання зброї ЗСУ - Bloomberg

Керівництво Міноборони США (Пентагону) зараз відшукує способи надати максимальне прискорення процедури укладання контрактів на поставку зброї - як і для власного арсеналу, так і для українського. Про це повідомляє новинне агентство Bloomberg.
Як говорить аналітик фінансової компанії Jefferies Financial Group Шейлі Кахаоглу, постачальники військових виробів тільки б вітали, якби Пентагон "працював швидше при укладанні контрактів".
Одним із ключових методів є укладення "договору, не всі положення якого визначені" (UCA). Як кажуть експерт, це означає підписання контракту ще до того, як всі його умови, а також грошові питання затверджені юристами. Деякі з цих інструментів використовувалися урядом США під час операції Warp Speed, щоб стимулювати розробку вакцин проти COVID-19 і оперативно закупити й розіслати мільярд тестів на коронавірус жителям США в 2020-2021 роках.
У той же час, пишуть журналісти, тепер Пентагон покладається на такі методи відновлення запасів переносних ПТРК Javelin і ПЗРК Stinger. За словами анонімних високопоставлених чиновників Пентагону, UCA був використаний при переговорах з компанією Raytheon Technologies Corporation − для поставки Україні перших двох ЗРК NASAMS.
Крім того, Пентагон нібито використовував UCA для контракту з корпорацією Lockheed Martin Corporation на суму 476 млн доларів − на поставки реактивних снарядів GMLR для РЗСО HIMARS.
Передача США Україні ЗРК NASAMS
7 листопада міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide, поставлені західними союзниками.
8 листопада речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер підтвердив передачу Україні двох комплексів ППО NASAMS.
Пізніше стало відомо, що Міноборони США укладе контракт на $1,2 млрд з компанією Raytheon Technologies Co на шість національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS), які будуть постачатися Україні.
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