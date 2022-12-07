"Ми не заважаємо Україні": у Пентагоні прокоментували розробку ЗСУ зброї дальньої дії

Американські військові не заважатимуть спробам українських інженерів і конструкторів розробляти зброю дальньої дії, яка потенційно може бути використана для ударів на територію Росії. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна, яку той зробив під час виступу на пресконференції в Держдепі у Вашингтоні.
"Ми не заважаємо Україні розвивати свої власні можливості", — сказав чиновник.
Пізніше заступник держсекретаря Ентоні Блінкена з політичних питань Вікторія Нуланд заявила - "ніхто не взяв на себе відповідальність" за удари безпілотників [мабуть, мається на увазі атака дронів на російську авіабазу "Енгельс" − Главред], але додала, що "український народ неймовірно винахідливий; вони роблять свої власні безпілотники, повітряні і морські, які неймовірно ефективні".
Передача США Україні ЗРК NASAMS
7 листопада Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide, поставлені західними союзниками.
8 листопада речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер підтвердив передачу Україні двох комплексів ППО NASAMS.
Пізніше стало відомо, що Міноборони США укладе контракт на $1,2 млрд з компанією Raytheon Technologies Co на шість національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS), які будуть поставлені Україні.
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