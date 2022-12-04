Путін забрехався про причини і наслідки: у Пентагоні вказали корінну причину нападу РФ на Україну

Глава Пентагону Ллойд Остін вказав корінну причину нападу РФ на Україну/ сайт Кремля, Reuters

Російський диктатор Володимир Путін постійно заявляє, нібито розширення Північноатлантичного альянсу на схід є однією з причин, чому Росія розв’язала війну проти України. Проте насправді усе навпаки – НАТО почало розширятися через злочинну війну РФ проти Української держави.

Про це заявив міністр оборона США Ллойд Остін під час виступу на Форумі національної оборони ім. Рейгана в Сімі-Веллі, повідомляє Reuters. Він наголосив, що через країну-агресорку РФ зараз Європа зіткнулася з найбільшою кризою у сфері безпеки від часів закінчення Другої світової війни.

Остін наголосив, що Росія навмисно і з жорстокістю піддає ударам мирних жителів та цивільні цілі. Через російські атаки гинуть діти, руйнуються школи та знищуються лікарні.

Також він додав, що РФ намагається сильніше втягнути США у війну, але Вашингтон не дасть цього зробити.

"Розширення НАТО – не причина війни в Україні, а наслідок"

Остін наголосив, що Путін від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну уже не раз змінював риторику щодо причин і цілей. Найчастіше звучали заяви про нібито "розширення НАТО, що загрожувало безпеці Росії". Проте НАТО почало розширятися саме після російського вторгнення в Україну і як наслідок цього. Тому це точно не може бути причиною, наголосив Остін.

Він зазначив, що Росію ніхто не провокував на війну.

"Росію не провокували, їй не погрожували, на неї не нападали. Натомість, одна людина обрала війну. Путінська війна не є наслідком розширення НАТО – вона є причиною розширення НАТО, і тепер через тугу Кремля за зниклою імперією Європа зіткнулася з найбільшою кризою безпеки від часів закінчення Другої світової війни", – заявив глава Пентагону.

Раніше повідомлялося, що ймовірно загальний темп військових операцій на сході України зросте у найближчі тижні. Це буде пов’язано зі змінами погодних умов. Через похолодання і замерзання землі виникнуть обставини, сприятливі для наступу. Про це розповіли аналітики американського інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, раніше директор Національної розвідки США Евріл Хейнс заявила, що російський диктатор Володимир Путін був здивований тим, наскільки швидко програє його армія у війні проти України. Тому він може скоротити свої короткострокові військові цілі у цій війні. Про зміну довгострокових цілей поки що не йдеться.

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