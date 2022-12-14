Раптова перевірка військ у Білорусі: Пентагон оцінив загрозу вторгнення в Україну

Американське оборонне відомство уважно стежить за маневрами білоруських військових, заявили в Пентагоні.

Пентагон оцінив загрозу повторного вторгнення в Україну з Білорусі/ Міноборони Білорусі, Twitter Brig. Gen. Patrick Ryder

У Міністерстві оборони США оцінили, чи є загроза вторгнення в Україну з півночі після того, як в РБ почалася раптова перевірка білоруських військ. В американському відомстві наголосили, що уважно стежать за ситуацією і вивчають пересування колон військових і техніки у напрямку українського кордону в Білорусі.

Наразі у Пентагоні не бачать небезпеки ескалації війни або повторного вторгнення з півночі, участь у якому брали б білоруські військові. Про це заявив речник Міноборони США генерал Пет Райдер.

До такого висновку у Пентагоні дійшли, ґрунтуючись на розвідувальних даних. Проте Райдер не розголошував деталі.

"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією в регіоні, включаючи діяльність у Білорусі. Я не хочу вдаватися в конкретні розвідувальні дані, але скажу, що, за нашою оцінкою, прямо зараз ми не бачимо будь-якої транскордонної активності, що насувається з боку Білорусі наразі", – зазначив речник Пентагону.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що російські загарбники, які перебувають у Білорусі під виглядом навчань, перекидають свою військову техніку ближче до кордону з Україною. Техніка рухається у район Брестського полігону.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що маневрами білоруських військ Росія намагається відволікти Україну і змусити її тримати частину військ біля північного кордону й не перекидати на інші напрямки. А тим часом російські окупанти спробують знову піти у великий наступ в період від середини грудня 2022 року до кінця лютого 2023 року.

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