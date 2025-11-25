Рус
"П’ять колосків": нова прикраса відомого бренду викликала хвилю обурення

Марія Николишин
25 листопада 2025, 14:01
Багато українців сказали, що це недоречно у контексті трагічної історії 1932–33 років.
Ялинкові прикраси в формі колосків

Коротко:

  • Український бренд представив ялинкові прикраси "П’ять колосків пшениці"
  • Українці вважають це недоречним у контексті трагічної історії 1932–33 років

Український бренд Bevza представив нову лімітовану серію ялинкових прикрас під назвою "П’ять колосків пшениці". Їхня презентація відбулася за кілька днів до Дня пам’яті жертв Голодомору і це викликало обурення та суперечки в мережі, пише 1+1.

Відомо, що до набору входили п’ять колосків — чотири золотих і один чорний, ніби спалений. Багато користувачів сказали, що це недоречно у контексті трагічної історії 1932–33 років. Адже саме тоді, за "законом про п’ять колосків", радянська влада засудила понад 54 тисячі українців за спроби зібрати зерно на полі.

Дискусія в соцмережах миттєво набула розголосу. Одні назвали такі прикраси наругою над пам’яттю жертв Голодомору, інші — спробою нагадати світу про біль минулого.

Зокрема, генеральна директорка Національного музею Голодомору-геноциду Леся Гасиджак написала:

"Цей закон – жахлива трагедія, масштаб якої ми й досі не до кінця можемо усвідомити. Людей прирікали на смерть лише за кілька підібраних колосків. Це виглядає як, ну, як якесь знущання".

Що про це думають експерти

Дослідниця гастрономічної культури Олена Брайченко в ефірі "Сніданку з 1+1" пояснила, що така реакція суспільства — природна.

"Майже 70 років тема Голодомору була заборонена. Тому суспільство гостро реагує на все, що здається нешанобливим. Проблема не у самих колосках, а у назві, яка стала тригером", - підкреслила вона.

Реакція дизайнерки на скандал

Водночас, засновниця бренду Bevza Світлана Бевза відреагувала на критику та сказала, що сенс колекції полягає у вшануванні сили українців.

"Сенс, вкладений у створення даних прикрас - це, перш за все, шана силі до виживання українського народу, пам'ять про кожного українця, хто не зустріне більше Різдво. Нагадування про те, через що пройшли попередні покоління і яку ціну ми платимо зараз заради різдвяних ялинок, заради збереження українських символів. І колоски одні із символів цієї боротьби. Ми говоримо зі світом символами. Мій дідусь Василь, який народився у 1918 році, розповідав про цінність колосків, про силу родини, вчив любити Україну. Все, що я створюю у Bevza - моя особиста історія про любов", - наголосила вона.

Варто додати, що на тлі критики бренд видалив рекламний пост про продаж цих ялинкових прикрас із соцмереж.

Скандал через ялинкові прикраси в формі колосків – відео:

