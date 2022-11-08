Україна під захистом: ЗСУ вже отримали комплекси ППО NASAMS

NASAMS, Україна / УНІАН , kongsberg.com

Україна вже отримала зенітно-ракетні комплекси NASAMS і використовуються підрозділами Збройних сил України.

Як заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, Пентагон підтвердив передачу Україні двох комплексів ППО NASAMS. Патрік Райдер відмовився уточнити, чи можлива поставка тактичних ракет ATACMS.

"ЗСУ вже застосовують два переданих їм США комплексу ППО NASAMS, навчання особового складу пройшло в Європі", - додав спікер.

Довідка. NASAMS - це рухомий зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд. Його застосовують для збиття літаків, вертольотів і крилатих ракет в радіусі до 40 кілометрів.

Основна тактична одиниця ЗРК NASAMS - батарея. До її складу входять три вогневих взводу. Складається з 12 ПУ по 6 ЗУР, 3 РЛС + оптоелектронний комплекс наведення NTAS.

Дальність ураження, в залежності від використаних ракет, може становити від 20 до 180 км (в км) ЗРК NASAMS — 20 (ракетою AMRAAM ER — 40)

Дальність ураження авіаційних версій ракет:

AIM-120A/B: 55-75

AIM-120C-5: 105

AIM-120C-7: 120

AIM-120D: 180

Висота ураження: до 21 км.

Імовірність ураження цілі однією ракетою: 0,85

Швидкість поражаемой цілі максимальна, м/з: 1000.

Поставки ППО і ЗРК Україні

Нагадаємо, раніше керівник Міноборони Олексій Резніков повідомляв про те, що війська протиповітряної оборони України збивають більше половини всіх ракет, які випускає Росія по нашій території.

"Хочу сказати, що наші системи ППО на сьогоднішній день вже збивають 60% повітряних цілей. Це стосується крилатих і балістичних ракет, а по дронах - набагато вище", - зазначив Резніков.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак раніше заявив, що країни західного світу посилять протиповітряну оборону України. За його словами, одним із пріоритетів української держави є захист міст, цивільної інфраструктури та побудова повітряного щита для країни.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав українців не піддаватися паніці і вірити в українську армію. Залужний сказав, що системи протиповітряної та протиракетної оборони України працюють ефективно завдяки професіоналізму українських військових та допомозі партнерів.

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