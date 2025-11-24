Холоднеча та снігопади: в які регіони ввірветься зима

Погода у Львові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до -3 градусів.

https://glavred.net/synoptic/holoda-i-snegopady-v-kakie-regiony-vorvetsya-zima-10718483.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 25 листопада / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 25 листопада

Де температура повітря опуститься до -3 градусів

Де буде сніг та туман

Погода в Україні 25 листопада буде холодно. У цей день очікується сніг та мороз. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода 25 листопада

В Україні 25 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з мокрим снігом та ожеледицею у західних областях. У південно-східних областях буде туман. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах, більшості центральних та південних областях будуть сильні пориви вітру - 15-18 м/с.



відео дня

Прогноз погоди в Україні на 25 листопада / фото: ventusky

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; на півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, в Криму до 17°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -3

За даними meteoprog, 25 листопада в Україні буде холодно. Найтепліше буде у Криму. Там температура повітря підвищиться до +5...+14 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до -3...+6 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 25 листопада / фото: meteoprog

Погода 25 листопада у Києві

У Києві 25 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 25 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні в п'ятницю, 21 листопада, порадує теплом. У деяких регіонах замість холодів очікується потепління.

Синоптик Наталка Діденко говорила, що Україна готується до контрастних погодних умов у найближчі вихідні, 22-23 листопада. Циклон і атмосферні фронти принесуть у різні регіони країни абсолютно різні сценарії - від зимових проявів до майже весняного тепла.

Синоптик Наталія Птуха дала неочікуваний прогноз про раптове погіршення погоди в Україні. Вже найближчим часом регіони накриє похолодання. У багатьох областях будуть сильні снігопади, мороз та ожеледиця. Може випасти навіть до 20 см снігу.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред