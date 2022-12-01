Пентагон уклав угоду на $1,2 мільярда на шість NASAMS для України

Україна отримає ще шість ЗРК NASAMS / kongsberg.com

Міноборони США укладе контракт на $1,2 млрд з компанією Raytheon Technologies Co на шість національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS), які будуть поставлені Україні.

Всього Пентагон схвалив відправку восьми таких систем українській армії, повідомляє Reuters.

Це вже буде друга партія ЗРК після отримання двох одиниць NASAMS в листопаді. Установки будуть доставлені в Україну найближчими місяцями, щойно вони будуть побудовані.

Довідка. Норвезький зенітний ракетний комплекс NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) – це мобільна система протиповітряної оборони, яка використовується для знищення цілей на малих і середніх висотах в будь-яку погоду.

Батарея NASAMS, як правило, складається з трьох вогневих одиниць (9 пускових установок із загальною кількістю ракет 54), трьох радарів MPQ-64F, центру управління вогнем, машини з оптико-електронною камерою (забезпечує пасивну наводку) і машини тактичного управління. Загальна вартість становить близько 64 млн доларів.

Як писав Главред, 7 листопада міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide, поставлені західними союзниками.

8 листопада речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер підтвердив передачу Україні двох комплексів ППО NASAMS.

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