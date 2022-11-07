'Ракетний щит': в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide

В Україну доставили сучасні системи ЗРК / @oleksiireznikov

В Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide, поставлені західними союзниками.

Про це в Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"ЗРК NASAMS і Aspide прибули в Україну! Ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим. Ми будемо продовжувати збивати ворожі цілі, які нас атакують", — зазначив міністр.

Резніков подякував за це партнерам: Норвегії, Іспанії та Сполученим Штатам Америки.

ЗРК NASAMS

Пересувний норвезький зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах, система ППО малого-середнього радіусу дії.

Склад

Основна тактична одиниця ЗРК NASAMS-батарея. До її складу входять три вогневих взводу. Складається з 12 ПУ по 6 ЗУР, 3 РЛС + оптоелектронний комплекс наведення NTAS.

Дальність ураження, в залежності від використаних ракет, може становити від 20 до 180 км (В км) ЗРК NASAMS — 20 (ракетою AMRAAM ER — 40)

Дальність ураження авіаційних версій ракет:

AIM-120A/B: 55-75

AIM-120C-5: 105

AIM-120C-7: 120

AIM-120D: 180

Висота ураження: до 21 км.

Імовірність ураження цілі однією ракетою: 0,85

Швидкість цілі максимальна, м / з: 1000.

ЗРК Aspide

Сімейство керованих ракет середньої дальності для ураження повітряних цілей. У сімейство входять зенітні керовані ракети та ракети класу "повітря-повітря". Конструкція ракети базується на американській Rim-7e Sea Sparrow.

Характеристика

Дальність: 35 км;

Стеля: 8000 м;

Швидкість польоту: 1324 м/с (М=4);

Двигун: SNIA-Viscosa;

Система наведення: моноімпульсна;

Стартова маса: 220 кг;

Маса бойової частини: 30 кг.

Поставки ППО і ЗРК Україні

Нагадаємо, раніше Резніков повідомляв про те, що війська протиповітряної оборони України збивають більше половини всіх ракет, які випускає Росія по нашій території.

"Хочу сказати, що наші системи ППО на сьогоднішній день вже збивають 60% повітряних цілей. Це стосується крилатих і балістичних ракет, а по дронах - набагато вище", - зазначив Резніков.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак раніше заявив, що країни західного світу посилять протиповітряну оборону України. За його словами, одним із пріоритетів української держави є захист міст, цивільної інфраструктури та побудова повітряного щита для країни.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав українців не піддаватися паніці і вірити в українську армію. Залужний сказав, що системи протиповітряної та протиракетної оборони України працюють ефективно завдяки професіоналізму українських військових та допомозі партнерів.

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