РФ нарощує свій арсенал ядерної зброї - Пентагон

Остін Ллойд звинуватив Путіна в безвідповідальному брязканні ядерною зброєю.

РФ нарощує ядерний потенціал / Колаж фото Reuters, сайт Кремля, Вікіпедія

Росія нарощує і модернізує арсенал ядерного озброєння. Про це заявив міністр оборони США Остін Ллойд на церемонії вступу на посаду командувача стратегічним командуванням США, повідомляє Sky News.

Він заявив, що Кремль займається "вкрай безвідповідальним брязканням ядерною зброєю".

"Росія також останнім часом модернізує і розширює свій ядерний арсенал", - сказав Остін Ллойд.

Він також акцентував на тому, що російський диктатор Володимир Путін продовжує жорстоку війну проти України, яка насправді не була нічим спровокована.

Ядерна загроза з боку РФ

Нещодавно колишній міністр оборони США і директор ЦРУ Леон Панетта заявив, що на початку повномасштабного російського вторгнення ймовірність застосування тактичної ядерної зброї по Україні складала 1-5%. Наразі ця цифра збільшилась і складає 20-25%.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

На фоні ядерного шантажу Кремля США прискорили розгортання більш точної версії своєї основної ядерної бомби на базах НАТО в Європі. Прибуття модернізованої гравітаційної авіабомби B61−12 було спочатку заплановано на весну 2023 року, а тепер планується в грудні цього року.

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