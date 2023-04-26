ЗСУ "демілітаризували" депутата з Хакасії, який воював у складі ПВК "Вагнер"

Це не перша смерть російського депутата на війні в Україні, проте Іванов був першим з депутатів і чиновників, який пішов воювати разом з "вагнерівцями".

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Депутат з Республіки Хакасія Дмитро Іванов ліквідований в Україні / Фото t.me/konovalov_khakasia19, скріншот

ЗСУ ліквідували російського депутата-комуніста Дмитра Іванова з Республіки Хакасія. Він воював у лавах ПВК "Вагнера" разом з іншими найманцями та колишніми в'язнями. Про загибель депутата без подробиць повідомив у Telegram глава республіки Валентин Коновалов.

46-річний депутат-окупант був багатодітним батьком, у нього залишилися п'ятеро дітей.

Як пишуть пропагандисти, Іванов вирушив на війну в Україну в лавах "вагнерівців" у лютому 2023 року. Таке рішення він пояснював тим, що "пройшов Чечню". Окупант був упевнений, що його "бойовий досвід допоможе вагнерівцям" знищувати українські міста.

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За даними ІА "Хакасія", Іванов загинув ще 27 березня, проте відомо про це стало лише зараз.

До слова, це не перша смерть російського депутата на війні в Україні, проте Іванов був першим з депутатів і чиновників, який пішов воювати у складі ПВК "Вагнер". У жовтні минулого року в Україні загинув депутат з Новосибірської області Дмитро Шмаков.

Депутат з Татарстану Едуард Шарафієв, який побував на фронті півтора місяця, після повернення почав пропонувати відправляти на війну артистів і виправдовувати "військовими завданнями" неявки на засідання Держради.

Нагадаємо, на війні в Україні ліквідували "вагнерівця", який до вступу в ПВК сидів у в'язниці за вбивство матері і сестри. 32-річний найманець ПВК "Вагнер" з Ростовської області Роман Лазарчук був "демілітаризований" 17 грудня.

Як повідомляв Главред, під Москвою знайшли ще одне кладовище найманців приватної військової компанії "Вагнера", які були ліквідовані в Україні. На кладовищі в селі Маврино з'явилися ще 27 нових могил, які, очевидно, належать "вагнерівцям".

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