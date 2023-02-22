Пригожин показав гору трупів "вагнерівців" під Бахмутом і поскаржився на "снарядний голод"

Глава ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що його найманцям не дають боєприпасів. Він зізнався, що через це ПВК зазнає величезних втрат.

Пригожин поскаржився на "снарядний голод" / скріншот YouTube

"Кухар" Путіна і глава ПВК Вагнера Євген Пригожин поскаржився на "снарядний голод" у своїх найманців та продемонстрував фотографію з втратами окупантів за добу 21 лютого.

За словами Пригожина, загиблих могло би бути в п'ять разів менше, якби керівництво регулярних військ давало "вагнерівцям" снаряди, передає пресслужба Пригожина.

"Боєприпаси нам як не давали, так і не дають. Зараз 10 годин ранку 22 лютого. Єодних кроків з видачі боєприпасів не зроблено. У чому проблема? Пояснюю. Я нижче викладаю фотографію. Це одне з місць збору загиблих. Це хлопці, які загинули вчора через снарядний голод так званий. Їх повинно було бути в 5 разів менше", - сказав Пригожин.

відео дня

При цьому він прямо звинуватив міністра оборони Сергія Шойгу і командувача угрупуванням російських військ в Україні Валерія Герасимова в тому, що вони не хочуть ухвалювати рішення про постачання боєприпасів "вагнерівцям", тому що їх "нібито не існує".

Пригожин додав, що раніше видачу боєприпасів оформляли на інші підрозділи. Зараз же цього не відбувається.

У ПВК Вагнера "снарядний голод" / Фото пресслужби Пригожина

"Кухар" Путіна раніше заявив, що російське Міноборони бреше суспільству, заявляючи, що в окупантів нібито є боєприпаси на Бахмутському напрямку. Пригожин скаржиться, що найманці Вагнера недоотримують 80% боєприпасів.

Як повідомляв Главред, 14 лютого ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин зізнався, що його найманці не можуть захопити Бахмут, там йдуть важкі бої.

Нагадаємо, Збройні Сили України збили у Бахмуті Донецької області ворожий Су-24 - це саме той літак, з якого глава ПВК Вагнер Євген Пригожин викликав президента Володимира Зеленського на "дуель".

Інші новини: