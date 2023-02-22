УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Пригожин показав гору трупів "вагнерівців" під Бахмутом і поскаржився на "снарядний голод"

22 лютого 2023, 15:10
Глава ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що його найманцям не дають боєприпасів. Він зізнався, що через це ПВК зазнає величезних втрат.
Пригожин
Пригожин поскаржився на "снарядний голод" / скріншот YouTube

"Кухар" Путіна і глава ПВК Вагнера Євген Пригожин поскаржився на "снарядний голод" у своїх найманців та продемонстрував фотографію з втратами окупантів за добу 21 лютого.

За словами Пригожина, загиблих могло би бути в п'ять разів менше, якби керівництво регулярних військ давало "вагнерівцям" снаряди, передає пресслужба Пригожина.

"Боєприпаси нам як не давали, так і не дають. Зараз 10 годин ранку 22 лютого. Єодних кроків з видачі боєприпасів не зроблено. У чому проблема? Пояснюю. Я нижче викладаю фотографію. Це одне з місць збору загиблих. Це хлопці, які загинули вчора через снарядний голод так званий. Їх повинно було бути в 5 разів менше", - сказав Пригожин.

відео дня

При цьому він прямо звинуватив міністра оборони Сергія Шойгу і командувача угрупуванням російських військ в Україні Валерія Герасимова в тому, що вони не хочуть ухвалювати рішення про постачання боєприпасів "вагнерівцям", тому що їх "нібито не існує".

Пригожин додав, що раніше видачу боєприпасів оформляли на інші підрозділи. Зараз же цього не відбувається.

У ПВК Вагнера
У ПВК Вагнера "снарядний голод" / Фото пресслужби Пригожина

"Кухар" Путіна раніше заявив, що російське Міноборони бреше суспільству, заявляючи, що в окупантів нібито є боєприпаси на Бахмутському напрямку. Пригожин скаржиться, що найманці Вагнера недоотримують 80% боєприпасів.

Як повідомляв Главред, 14 лютого ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин зізнався, що його найманці не можуть захопити Бахмут, там йдуть важкі бої.

Нагадаємо, Збройні Сили України збили у Бахмуті Донецької області ворожий Су-24 - це саме той літак, з якого глава ПВК Вагнер Євген Пригожин викликав президента Володимира Зеленського на "дуель".

Інші новини:

новини Росії війна в Україні Бахмут Євген Пригожин ПВК Вагнер війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:24

Юна дівчина Остапчука зізналася, чи була вона його коханкою під час шлюбу з Горняк

15:10

Пригожин показав гору трупів "вагнерівців" під Бахмутом і поскаржився на "снарядний голод"Відео

15:00

"Вдалося забрати батьків з пекла": Тарабарова показала матір, яку вивезла з ХерсонаВідео

14:59

"Вже найближчим часом": Резніков анонсував прибуття перших танків Заходу в УкраїнуВідео

14:58

Від цієї хрусткої закуски слинки потечуть: найвідоміший рецепт з лаваша з 2 інгредієнтамиВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:46

"Тепер на фронт": путинистка Кудрявцева взяла в руки зброю і пішла стрілятиВідео

14:27

"Весела нічка" у Маріуполі: пропагандисти скаржаться, що ЗСУ б'ють по окупантах "чимось новеньким"

14:25

Ольга Фреймут дуже ніжно привітала старшу дочку з 17-річчямВідео

14:14

Моніка Беллуччі завела роман з оскароносним режисером

Реклама
14:14

Коли переводять годинник на літній час: точна дата і навіщо це потрібноВідео

14:13

Просто надзвичайні люди: 5 найщасливіших іменВідео

14:03

Українська співачка Яна Соломко випустила пісню на підтримку російських окупантівВідео

14:00

Путін може мобілізувати ще 1 млн осіб - розвідка НімеччиниВідео

13:52

У Путіна виявили рецидив серйозного захворювання - ExpressВідео

13:33

Каменських переспівала свій хіт "Это моя ночь" українськоюВідео

13:24

Наступ РФ йде за 4-5 напрямками: у ГУР назвали міста, на які націлилися окупантиВідео

13:22

Навіщо 23 лютого потрібно купити хліб і сіль в будинок: прикмети і що не можна робитиВідео

13:00

Вирішальні бої почнуться з середини весни: Буданов розповів, як буде перемагати УкраїнаВідео

12:38

"Давайте Нью-Йорк тимчасово здамо" - Буданов про відхід ЗСУ з БахмутаВідео

12:36

Чому не можна повертати посуд порожній: проста дія, яка зіпсує життяВідео

Реклама
12:30

Favbet за рік великої війни направив до бюджету і на допомогу Україні понад 190 мільйонів гривень реклама

12:22

Російські "калібри" над Румунією: Тука пояснив, чому НАТО стільки прощає РФВідео

12:20

У ланцюгах і шкірі: Анна Богдан граціозно оголила тіло і душу в зухвалому образіВідео

12:07

Українцям зроблять простіше погашення кредитів: у Кабміні розповіли, кого торкнетьсяВідео

11:47

Великий наступ РФ вже триває, але успіхів немає: Буданов назвав стратегічне завдання окупантів

11:40

Як в СРСР рухали будинки, поки в них спали люди

11:36

Повне розчарування: "холостяк" Макацарія показав дружину в купальнику

11:30

Його власниці не знатимуть горя до кінця життя: яке жіноче ім'я приносить удачу

11:12

Замість "гробових" - борг у 1,3 млн та 8 дітей без батька: ЗСУ зламали хитрий план окупанта

11:09

У Чорному морі пішов на дно корабель з 11 росіянами на борту

10:37

"Це Катя Пушкарьова?": мовчунку Тодоренко висміяли через безглуздий образВідео

10:31

"Росії не буде, її порвуть на частини": Медведєв "прозрів" після маразматичного стендапу ПутінаВідео

10:30

Вболівати і донатити: Parimatch і KOLO передали ЗСУ дрони-розвідники, придбані на внески глядачів

10:18

Гороскоп таро на тиждень 27 лютого - 5 березня: Овнам - веселощі, Рибам - імпульсивність

10:08

Повітряна тривога по всій Україні: у Білорусі злетів носій "Кинджалів", запущено іранські дрони

09:46

Україні не потрібно захоплювати російські міста і села: Тука пояснив причинуВідео

09:46

"Залиште дітей вдома про всяк випадок": екстрасенс спрогнозував, в які дні будуть обстрілиВідео

09:43

Путін готується "згорнути" наступ в Україні до 5 березня - генерал СЗР

09:33

"Жереб кинуто": сварка Путіна і Патрушева вийшла на новий рівень - ЗМІВідео

09:12

Кіркоров, який захистив Пугачову, впав у ноги Симоньян: "не знаю, що на мене знайшло"Відео

Реклама
08:40

Офіцер пояснив, до якого часу в Україні масово роздаватимуть повісткиВідео

08:33

Питання вже давно вирішене: дипломат розповів, що чекає Україну після війниВідео

08:22

Як і очікувалося, сказати Путіну нічогоПогляд

08:05

"Не викликавши ажіотажу в Москві": слідом за Байденом до Києва може приїхати прем'єр Ізраїлю Нетаньяху - ЗМІВідео

07:49

Як правильно варити вареники і щоб вони не розвалювалися: нехитрий і надійний спосібВідео

07:46

У ISW пояснили, в чому суть заяв Путіна про війну проти України і ядерні ракетиВідео

07:42

США передадуть Україні високоточні авіабомби великої дальності JDAM-ER - Bloomberg

06:58

Під час візиту Байдена до Києва РФ здійснила запуск ракети Сармат, він провалився - CNN

06:55

Навіщо класти гроші в кутках квартири: древній спосіб "заманити" багатство додому

06:30

У Путіна закінчився запас "червоних ліній" і підвищення ставокПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти