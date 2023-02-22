Пригожин показав гору трупів "вагнерівців" під Бахмутом і поскаржився на "снарядний голод"

"Кухар" Путіна і глава ПВК Вагнера Євген Пригожин поскаржився на "снарядний голод" у своїх найманців та продемонстрував фотографію з втратами окупантів за добу 21 лютого.
За словами Пригожина, загиблих могло би бути в п'ять разів менше, якби керівництво регулярних військ давало "вагнерівцям" снаряди, передає пресслужба Пригожина.
"Боєприпаси нам як не давали, так і не дають. Зараз 10 годин ранку 22 лютого. Єодних кроків з видачі боєприпасів не зроблено. У чому проблема? Пояснюю. Я нижче викладаю фотографію. Це одне з місць збору загиблих. Це хлопці, які загинули вчора через снарядний голод так званий. Їх повинно було бути в 5 разів менше", - сказав Пригожин.
При цьому він прямо звинуватив міністра оборони Сергія Шойгу і командувача угрупуванням російських військ в Україні Валерія Герасимова в тому, що вони не хочуть ухвалювати рішення про постачання боєприпасів "вагнерівцям", тому що їх "нібито не існує".
Пригожин додав, що раніше видачу боєприпасів оформляли на інші підрозділи. Зараз же цього не відбувається.
"Кухар" Путіна раніше заявив, що російське Міноборони бреше суспільству, заявляючи, що в окупантів нібито є боєприпаси на Бахмутському напрямку. Пригожин скаржиться, що найманці Вагнера недоотримують 80% боєприпасів.
Як повідомляв Главред, 14 лютого ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин зізнався, що його найманці не можуть захопити Бахмут, там йдуть важкі бої.
Нагадаємо, Збройні Сили України збили у Бахмуті Донецької області ворожий Су-24 - це саме той літак, з якого глава ПВК Вагнер Євген Пригожин викликав президента Володимира Зеленського на "дуель".
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