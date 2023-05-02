У РФ все погано: розвідка Британії пояснила, чому Кремль звільнив "ката Маріуполя" Мізинцева

У країни-агресора РФ ймовірно є серйозні проблеми в логістиці та дефіцит боєприпасів.

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Михайло Мізінцев пробув на посаді заступника міністра оборони всього вісім місяців / скріншот

У Росії звільнили заступника міністра оборони РФ Михайла Мізінцева, який відповідав за матеріально-технічне забезпечення окупаційних військ. Це може свідчити про критичні проблеми, з якими зіткнулася Росія на війні в Україні.

Як йдеться у свіжому звіті британської розвідки, у країни-агресора РФ ймовірно є серйозні проблеми в логістиці та дефіцит боєприпасів.

Мізінцев пробув на посаді заступника міністра оборони всього вісім місяців і відповідав за матеріально-технічне забезпечення російських військ. Інформація про його звільнення з'явилася в соцмережах 27 квітня. При цьому з офіційним підтвердженням в Москві не поспішали.

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"Звільнення Мізинцева не було підтверджено одразу, але припущення щодо його майбутнього свідчить, що проблеми логістики залишаються в центрі непростої кампанії Росії в Україні. Росія не має достатньо боєприпасів для досягнення успіху в наступі. Брак боєприпасів викликає внутрішні розбіжності, особливо між Міністерством оборони Росії та групою Вагнера", – зазначили в британському Міноборони.

За даними британської розвідки, зусилля російського військово-політичного керівництва перевести оборонну промисловість на військові рейки поки не дають очікуваних результатів.

"Росія продовжує надавати найвищий пріоритет мобілізації своєї оборонної промисловості, але вона все ще не в змозі виконати вимоги воєнного часу. У той час як російські політичні лідери наполегливо вимагають успіху на полі бою, російські фахівці з логістики застрягли посередині", – резюмували у відомстві.

Свіжа зведення розвідки Британії / twitter.com/DefenceHQ

Що відомо про Михайла Мізинцева

60-річний генерал-полковник Михайло Мізінцев народився у Вологодській області РФ. У російських пропагандистських ЗМІ його називають "улюбленцем Путіна".

Він раніше очолював операцію в Сирії. Під час війни Росії проти України генерал-полковник очолював облогу Маріуполя. Зокрема, Мізинцев віддавав накази бомбити пологовий будинок і драмтеатр в місті, де ховалися місцеві жителі.

Мізінцев був призначений заступником міністра оборони у вересні 2022 року. Там генерал відповідав за матеріально-технічне забезпечення армії.

Нестача боєприпасів у ПВК"Вагнер"

29 квітня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманцям вистачить боєприпасів всього на кілька днів. "Кухар" Путіна навіть пригрозив Міністру оборони РФ виведенням своїх бойовиків з Бахмута.

Пізніше Пригожин запропонував міняти трофейну стрілецьку зброю на артилерійські снаряди.

"Кухар" Путіна вже не вперше скаржиться на "снарядний голод" своїх найманців. Раніше він продемонстрував фотографію з втратами окупантів за добу 21 лютого. За словами Пригожина, загиблих могло б бути в п'ять разів менше, якби керівництво регулярних військ давало "вагнерівцям" снаряди.

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