У Бахмуті вбивали дітей і жінок за наказом "кухаря Путіна" – командири з ПВК Вагнера

Бандами ПВК Вагнера проводилися "зачистки" житлових будинків на захопленій території України з убивством всіх, в тому числі дітей.

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Євген Пригожин наказував вбивати мирних жителів у Бахмуті, розповіли бойовики ПВК Вагнера / Колаж скріншот YouTube, соцмережі

Ватажок бандформувань ПВК Вагнера Євген Пригожин особисто давав накази про масові вбивства мирних жителів, включаючи дітей, жінок і людей похилого віку, під час захоплення територій на сході України.

Про це проекту Gulagu.net розповіли екс-засуджені з РФ Азамат Улдаров і Олексій Савічев, яких завербував в ПВК Вагнер Євген Пригожин і помилування яким підписав особисто диктатор Володимир Путін.

Вони розповіли подробиці розстрілу понад 20 українських дітей і підлітків, підриву ями з більш ніж 50 пораненими полоненими і т.зв. "500-ми" (ті, хто вирішив покинути війну і відмовився виконувати накази про вбивство українців).

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Крім того, бандами ПВК Вагнера проводилися "зачистки" житлових будинків на захопленій території України з убивством всіх, в тому числі дітей. Також обидва екс-командири підрозділів ПВК Вагнер розповіли, що особисто Євген Пригожин віддавав злочинні накази про розстріли і вбивства.

Савічев розповів, що після лютневого обміну полоненими між РФ і Україною в районі Бахмута, коли поїхали журналісти, він з товаришами по службі отримав наказ сісти в засідку. "Мирні жителі виходили. І був наказ: всіх, кому від 15 років і вище, всіх відразу розстрілювати без слів. Були розстріляні 20-24 людини, з них 10 - 15-річні і 17-річні підлітки".

За словами Савічева, люди були беззбройні, а розстрілювали їх за тату, в тому числі з символікою "Азова". "Є наказ - зачистити будинок. Хто там був – не має значення. Не виконав наказ - тебе обнуляють".

"Я цією рукою виконав наказ, вбив дітей за наказом. Те, що ми творили, коли заходили в Соледар і Бахмут... нам давали команду зачистити і знищити всіх. Ми йшли і вбивали всіх жінок, чоловіків, пенсіонерів і дітей, в тому числі малолітніх п'ятирічних", — додав Улдаров.

Нагадаємо, в ГУР Міноборони України раніше заявляли, що в агресорі Росії посилюється конфлікт між Міноборони та ПВК Вагнера. За даними розвідки, конфронтацію посилює сам глава відомства Шойгу, який заявляв про окупацію деяких українських територіях, але не згадав про участь у захопленні земель бойовиків Вагнера.

Шойгу в противагу ПВК Вагнера вирішив створити приватну військову компанію Патріот. На думку російського опозиціонера Іллі Пономарьова, ідея приречена на провал. Шойгу зайвий раз продемонстрував свою нездатність керувати військами.

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