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Пригожин анонсував швидке закриття ПВК "Вагнер": "ми увійдемо в історію"

Ангеліна Підвисоцька
29 квітня 2023, 05:10
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Засновник групи бойовиків-"вагнерівців" Євген Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" вже закінчується.
Пригожин
Пригожин анонсував закриття ПВК "Вагнер" / соцмережі, скріншот

Євген Пригожин, який не так давно заговорив про нібито досягнення "поставлених цілей" на фронті в Україні, тепер стверджує, що в РФ закінчуються "вагнерівці". Він анонсував закриття своєї групи бойовиків. Про це Пригожин особисто заявив, спілкуючись з російським пропагандистом. Відео вже розлетілося в Мережі.

Він зазначив, що в закритті ПВК нічого страшного немає, "так буває".

"На сьогоднішній день ми приходимо до того, що ПВК "Вагнер" закінчується. ПВК "Вагнер" через якийсь короткий час перестане існувати", - сказав Пригожин.

відео дня

Він також розмріявся про те, що ПВК "Вагнер" "увійде в історію".

Дивіться відео про те, як Пригожин розповідає про припинення існування ПВК "Вагнер":

Пригожин
Пригожин анонсував закриття ПВК "Вагнер" / скріншот

Заяви Пригожина про війну в Україні

Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин опублікував статтю, в якій заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну треба поставити "жирну крапку" в цій "СВО", бо окупанти вже "досягли запланованих результатів".

Російський політолог і політтехнолог, колишній спічрайтер Володимира Путіна Аббас Галлямов вважає, що недавня стаття ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про завершення війни є не дуже якісною спробою популізму, якій не варто надавати великого значення.

Політолог Олексій Кошель вважає, що ватажок бандформувань ПВК Вагнер Євген Пригожин "зійшов з рейок", граючи в політичні ігри. Він переконаний, в тому, що у "кухаря Путіна" виразно простежується зрив. Разом з тим він вважає, що Кремль вже підготував сценарій і "поправить" Пригожина досить суворим способом — або "новачком", або автокатастрофою.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Євген Пригожин ПВК Вагнер
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