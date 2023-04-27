Кремль зняв з посади 'ката Маріуполя' генерала Мізинцева

Як пише російський пропагандист Олександр Сладков, причиною звільнення генерала Михайла Мізинцева могла стати "якась велика раптова претензія".

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Михайло Мізінцев / колаж фото УНІАН та скріншот з відео

У Кремлі прийняли рішення зняти з посади заступника міністра оборони країни-агресора Росії сумно відомого своєю жорстокістю генерала-полковника Михайла Мізинцева. Про це написав відомий російський військовий пропагандист Олександр Сладков.

"Генерал Мізінцев звільнений. Це мій товариш. І я його дуже поважаю. Як, що, за що - складно припускати. Потім все дізнається", - практично з плаксивою інтонацією стверджує Сладков.

Пропагандист припустив, що причиною звільнення заступника голови Міноборони Мізинцева могла стати "якась велика раптова претензія" з боку керівництва країни-агресора.

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/ скриншот из видео

Пізніше інформацію про звільнення Мізинцева також повідомив інший пропагандист − Юрій "Котьонок".

Що відомо про Михайла Мізинцева

60-річний генерал-полковник Михайло Мізінцев народився у Вологодській області РФ. У російських пропагандистських ЗМІ його називають "улюбленцем Путіна".

Він раніше очолював операцію в Сирії, де відрізнявся винятковою жорстокістю. Під час війни Росії проти України генерал-полковник очолював облогу Маріуполя. Зокрема, саме Мізинцев віддавав накази бомбити пологовий будинок і драмтеатр в місті, де ховалися місцеві жителі.

Мізінцев був призначений заступником міністра оборони РФ у вересні 2022 року. Там генерал відповідав за матеріально-технічне забезпечення армії.

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