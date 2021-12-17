РФ загрожує відключення від SWIFT: Кулеба пригрозив Кремлю новим пакетом жорстких санкцій

Кремль повинен знати ціну за можливу подальшу агресію, каже Дмитро Кулеба.
Захід повинен прискорити роботу над пакетом жорстких економічних санкцій проти РФ на випадок подальшої ескалації, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Це продемонструє Кремлю ціну за можливу подальшу агресію і змусить Москву відмовитися від неї, підкреслив він в ефірі телеканалу CNBC.
"Якщо ви прискорите розробку пакету жорстких санкцій зараз і відразу продемонструєте Росії ціну, яку їй доведеться заплатити при новому нападі, це в принципі стримає РФ від такого сценарію", - розповів глава МЗС України.
Він нагадав, що в 2014 році Європейський Союз ввів серйозні санкції проти РФ дуже пізно, тільки після загибелі майже трьохсот пасажирів рейсу МН17, збитого російською ракетою, а також сотень загиблих на війні українців.
У той же час міністр повідомив, що ситуація в 2021 році істотно відрізняється, і зараз партнери по призову України вже працюють над розробкою санкцій проти РФ на випадок розширення агресії.
"Наскільки нам відомо, в основному мова йде про економічні обмеження торгівлі та інвестицій з РФ, обмеження суверенного боргу РФ, обмеження банківських операцій, піднімається також питання відключення Росії від SWIFT", - розповів він.
Кулеба додав, що розробка безпосередніх санкційних механізмів є внутрішньою справою країн-партнерів.
читайте такожУкраїна готова виконати Мінськ: РФ повинна забезпечити безпеку на Донбасі - Кулеба
Нагадаємо, раніше в Євросоюзі пообіцяли твердо відповісти на можливу агресію Росії щодо України - Брюссель стурбований нарощуванням російських військ на кордоні, йдеться в заяві президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен після саміту Східного партнерства.
Читайте ще:
- Зеленський ввів у дію новий пакет санкцій РНБО
- Європарламент закликав приготуватися до введення жорстких санкцій проти Росії
- Лідери ЄС погодилися продовжити санкції проти Росії