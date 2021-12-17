РФ загрожує відключення від SWIFT: Кулеба пригрозив Кремлю новим пакетом жорстких санкцій

РФ загрожують нові санкції, підкреслив Дмитро Кулеба / УНІАН

Захід повинен прискорити роботу над пакетом жорстких економічних санкцій проти РФ на випадок подальшої ескалації, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Це продемонструє Кремлю ціну за можливу подальшу агресію і змусить Москву відмовитися від неї, підкреслив він в ефірі телеканалу CNBC.

"Якщо ви прискорите розробку пакету жорстких санкцій зараз і відразу продемонструєте Росії ціну, яку їй доведеться заплатити при новому нападі, це в принципі стримає РФ від такого сценарію", - розповів глава МЗС України.

Він нагадав, що в 2014 році Європейський Союз ввів серйозні санкції проти РФ дуже пізно, тільки після загибелі майже трьохсот пасажирів рейсу МН17, збитого російською ракетою, а також сотень загиблих на війні українців.

У той же час міністр повідомив, що ситуація в 2021 році істотно відрізняється, і зараз партнери по призову України вже працюють над розробкою санкцій проти РФ на випадок розширення агресії.

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"Наскільки нам відомо, в основному мова йде про економічні обмеження торгівлі та інвестицій з РФ, обмеження суверенного боргу РФ, обмеження банківських операцій, піднімається також питання відключення Росії від SWIFT", - розповів він.

Кулеба додав, що розробка безпосередніх санкційних механізмів є внутрішньою справою країн-партнерів.

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Нагадаємо, раніше в Євросоюзі пообіцяли твердо відповісти на можливу агресію Росії щодо України - Брюссель стурбований нарощуванням російських військ на кордоні, йдеться в заяві президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен після саміту Східного партнерства.

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