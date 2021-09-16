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Відключення від SWIFT і крах СП-2: у Європарламенті закликали ЄС завдати рішучого удару по Росії

16 сентября 2021, 15:32

Якщо Росія не припинить агресію проти країн Європи, в Євросоюзі повинні припинити імпорт російського газу і нафти, зазначили в ЄП.

Європарламент
Європарламент закликає зупинити агресію РФ і не допустити запуску Північного потоку-2 / Фото: pixabay.com

Євросоюз повинен дотримуватися жорсткої позиції щодо РФ і не вести з нею оптимальні торговельні відносини допоки, доки не буде відновлена територіальна цілісність України, Молдови та Грузії. Брюсселю слід приготуватися до заклику відключити Росію від SWIFT і відмови від російських енергетичних ресурсів у разі подальшої агресивної поведінки Москви. При цьому в ЄС не повинні допустити введення до експлуатації Північного потоку-2.

Про це йдеться в тексті резолюції Європарламенту, яку схвалили 494 європейських депутати. Проти висловилися 103 парламентарії, ще 72 утрималися від голосування. Парламентарії присвятили великий блок діям Москви, спрямованим на підрив безпеки у Європі, в тому числі і на території України.

Євродепутати пропонують акцентувати увагу на ухваленій Росією Стратегією національної оборони, яка, з їх точки зору, офіційно вказує на антизахідний вектор політики Москви, підкреслюючи несумісність російської системи і Заходу.

Про що резолюція Європарламенту

Питання України і бізнес з Росією

Депутати вказують, що Євросоюз в умовах агресивної поведінки не може вести бізнес з Росією на партнерському рівні. Принаймні, допоки, доки не буде відновлена територіальна цілісність України, Грузії та Молдови у визнаних міжнародним законодавством кордонах.

"ЄС повинен чітко дати зрозуміти, що "бізнесу як завжди" з Росією бути не може, допоки вона не припинить свою агресивну політику і гібридну агресію проти ЄС, країн-членів і країн "Східного партнерства" і допоки не буде відновлена територіальна цілісність Грузії, Молдови та України в рамках їх міжнародно визнаних кордонів", - наголошується в резолюції.

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Санкції проти Росії

Як вважають європейські депутати, санкційний режим щодо Росії повинен діяти до того часу, поки Москва не виконає вимог, що передбачають скасування обмежень. Причому продовжувати санкції потрібно раз на рік, а не кожне півріччя.

"ЄС повинен подбати, щоб санкції залишалися, допоки РФ не виконає умови для їх скасування, і повинен розглянути можливість продовжувати їх раз на рік, а не раз на 6 місяців ", - стверджують парламентарі.Читайте также"Пошук порозуміння" з Путіним і війна в Україні: в ЄС закликали до перемовин з Росією

Стримування Росії

У Європарламенті закликають колективний Захід, включаючи НАТО і міжнародних партнерів, проводити політику стримування Росії заради збереження стабільності і миру у Європі та за межами континенту, посилюючи свої оборонні здібності і чинячи тиску на офіційну Москву з метою невтручання росіян у справи східних і південних сусідів Євросоюзу.

Відключення Росії від SWIFT і відмова від газу й нафти

На думку депутатів, Євросоюз в контексті стримування Росії від подальшої агресії повинен бути готовий до закликів щодо відключення російської держави від SWIFT. При цьому Брюсселю слід відмовитися від імпорту російських енергоносіїв – нафти і газу – у разі подальших загроз країнам ЄС і військової агресії щодо держав Східного партнерства. Щоб покращити ситуацію в сфері енергобезпеки, вони пропонують синхронізацію електричних мереж всіх країн Євросоюзу та недопущення розширення російської ядерної енергетики на території наднаціонального об'єднання.Читайте такжеЕксперт пояснив, чому відключення РФ від SWIFT стане ударом для України і Заходу

"ЄС повинен створити чітку стратегію, як покласти край своїй залежності від російського газу, нафти і сировини, зокрема заліза, сталі, алюмінію і нікелю, і збільшувати свою енергонезалежність - принаймні на час, коли Путін залишається при владі", - закликали європарламентарі.

Північний потік-2

Російський газопровід Північний потік-2 посилює енергетичну залежність Європи від Росії, шкодить цілісності об'єднання і загрожує безпеці України. Депутати радять Брюсселю відмовитися від процесів щодо введення до експлуатації трубопроводу.Читайте такжеГТС України буде втрачена, а РФ завдасть удару: у Києві поставили ультиматум ЄС щодо транзиту газу

"Будівництво "Північного потоку-2"... має бути негайно зупинено і він не повинен вводитися до експлуатації, навіть якщо будівництво завершиться", - підкреслюється у резолюції.

Нагадаємо, в тексті резолюції ЄП також йдеться про те, що Євросоюз не повинен визнавати вибори до Держдуми Росії у тому випадку, якщо вони будуть визнані сфальсифікованими. За такого сценарію російську державу можуть відсторонити від участі у міжнародних асамблеях, включаючи Раду Європи.

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Зараз ви переглядаєте новину «Відключення від SWIFT і крах СП-2: у Європарламенті закликали ЄС завдати рішучого удару по Росії». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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