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"Зупинити це неможливо": полковник ЗСУ сказав, яке рішення Китаю може нашкодити Україні

Альона Вороніна
29 травня 2024, 03:45
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У Китаю є багато летальної зброї, яку Пекін міг би постачати Москві. Але КНР боїться санкцій за це, які призведуть до серйозних, навіть глобальних втрат.
Си Цзиньпин, Владимир Путин, Петр Черник
Полковник ЗСУ сказав, яке рішення Китаю може нашкодити Україні/ колаж: Главред, фото: скрін, armyinform.com.ua

Китай має багато летальної зброї, яку міг би постачати країні-агресорці Росії. Адже КНР "виросла" із того самого технологічного укладу, що й Радянський Союз і сучасна Російська Федерація.

Але Пекін боїться постачати таку зброю РФ і складно прогнозувати, чи наважиться, адже за це Китаю можуть загрожувати серйозні санкції. Таку думку висловив полковник ЗСУ, військовий аналітик Петро Черник в інтерв'ю Главреду.

"У Китаю є що постачати Росії. Він виріс із того самого технологічного укладу, що й Радянський Союз і сучасна Російська Федерація. Китайці мають і снаряди 122 та 152 калібру, і реактивні системи залпового вогню. Вони модернізували навіть РСЗО Град, дальність якого збільшили з 16 до 30 кілометрів. Чи наважиться Китай передати летальне озброєння РФ? Складно відповісти. Тут перед КНР постає фундаментальний принцип: щоб ставати мировим гегемоном, треба розв’язувати війну. Інших сценаріїв немає", – зазначив Черник.

Але проблема для Китаю полягає у тому, що 80% його економіки інтегровано до євроатлантичного простору. Пекіну можуть загрожувати санкції, які призведуть до серйозних, навіть глобальних втрат, каже військовий експерт.

"Важко сказати, що переможе: прагнення Сі Цзіньпіна відчути себе володарем чи прагматичний капіталізм. Коли Сталін прагнув відчути себе володарем світу, жодні тверезі розрахунки його не спиняли. Сталін реалізував навіть абсурдну, з точки зору здорового глузду, операцію Багратіон", – сказав Черник.

Також він звернув увагу, що Китай розпочав військові навчання і вже махає кулаком у бік Тайваню. За словами Черника, це дуже серйозний і глобальний ризик.

"Такого не було з 1947 року. Відколи комуністи у Китаї отримали владу, вони весь час попереджають, що воюватимуть за Тайвань. І вперше у цій багаторічній суперечці Пекін застосував воєнний аргумент. Раніше у Китаї стверджували, що відносини з Тайванем будуватимуться, як і з Гонконгом, шляхом консенсусу. Але тепер дипломатичний механізм знятий із порядку денного, і йдеться про військовий шлях вирішення. Чим це закінчиться – не знаю. Втім, я стовідсотково впевнений у тому, що глобальний мілітарний квест вже розпочався. І зупинити його неможливо", – підсумував Черник.

Дивіться відео, в якому Петро Черник розповів, як Україні знищити Кримський міст:

Хто такий Петро Черник

Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Допомога Росії від Китаю – останні новини

Раніше директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик зазначив, що Китай не припинить допомагати РФ, він зацікавлений у продовженні війни. В інтересах Китаю збереження війни низької інтенсивності. Тому Пекін продовжить надавати підтримку Москві у певних обсягах, вважає Кулик.

Також раніше Кулик сказав, чи зміниться позиція КНР після виборів у США. У випадку приходу Трампа до влади, Китай може спробувати прискорити переговори, зокрема змушуючи Росію заморозити війну, заявив Віталій Кулик.

Нагадаємо, раніше Кулик сказав, коли Китай перестане допомагати РФ. За його словами, санкції США щодо 300 компаній і фізичних осіб одразу призвели до ланцюгової реакції з боку китайських компаній, які були помічені в постачанні товарів подвійного призначення в РФ.

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