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"Байден вигідніший Китаю": Кулик сказав, чи зміниться позиція КНР після виборів у США

Руслана Заклінська
16 травня 2024, 16:22
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У випадку приходу Трампа до влади, Китай може спробувати прискорити переговори, зокрема змушуючи Росію заморозити війну, заявив Віталій Кулик.
'Байден вигідніший Китаю': Кулик сказав, чи зміниться позиція КНР після виборів у США
Чи зміниться позиція Китаю після виборів у США / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента

Позиція Китаю може змінитися після виборів у США. Байден більш вигідний Китаю, ніж Трамп з його непередбачуваністю. Про це в інтервʼю Главреду розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

"Це залежить від того, чи переможе Трамп, з яким результатом, і чи зможе він сформувати адміністрацію, зокрема безпековий та політичний блок. Якщо його обкладуть партнерами по Республіканській партії та лобістами – це одна історія. Тоді можна буде ... вести діалог. Якщо ж це будуть трампісти з їхньою фобією Китаю та розкручуванням холодної економічної війни та військового протистояння з Китаєм – це інша історія", - пояснив експерт.

За його словами, наразі "Байден більш вигідний Китаю, ніж Трамп з його непередбачуваністю". Оскільки з Байденом Сі Цзіньпін вміє вести діалог.

відео дня

Кулик зауважив, що у випадку приходу Трампа до влади, Китай може спробувати прискорити переговори, зокрема змушуючи Росію заморозити війну. Тоді Пекін сконцентрується на Тайвані та інших небезпеках, які можуть бути пов'язані з Трампом.

"Якщо РФ не погодиться, то тоді будуть розтягувати фронт, переговори зайдуть у глухий кут і не отримають продовження в Україні. В той же час може посилитися протистояння на Близькому Сході та початися, наприклад, новий безпековий новий трек з Північною Кореєю", - додав він.

Кулик підкреслив, що у такому випадку США намагатимуться закривати всі три фронти. Водночас США можуть піти з якогось з цих фронтів, зокрема відмовитися від підтримки України та Південної Кореї. Саме тому Трамп є непрогнозованим, а відтак і небезпечним для Пекіна.

Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна в Китаї 16-17 травня – що відомо

Нагадаємо, 16-17 травня російський лідер Володимир Путін відвідає Китай за запрошенням лідера КНР Сі Цзіньпіна. Сі Цзіньпін називає Путіна як "дорогим другом" і не критикує його за збройну агресію. Вони зустрічалися уже понад 40 разів, більше, ніж Сі з будь-яким іншим світовим лідером.

Напередодні візиту Путін підтримав китайський план врегулювання війни в Україні, заявивши, що Китай "розуміє конфлікт і його корені".

Також у Держдепартаменті США перед візитом Путіна до Китаю звернулися до Пекіна, закликаючи КНР припинити підтримку Росії як країни-агресора в конфлікті з Україною, якщо Пекін розраховує на відновлення відносин з Європою.

Як повідомляв Главред, російський президент Володимир Путін відвідав Китай та зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Переговори тривали дві з половиною години після пишної церемонії. Обидва лідера підкреслили значення співпраці між країнами як стабілізуючого фактору на міжнародній арені.

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КНР Віталій Кулик вибори у США новини Китаю
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