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Одна з країн СНД все більше боїться нападу Росії: Reuters здивував подробицями

Аліна Дембіцька
17 травня 2023, 17:06 оновлено 17 травня, 17:07
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Ставлення до Москви погіршується на тлі війни держави-терористки Росії проти України.
Путин, армия РФ
У Казахстані побоюються російського вторгнення / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

За останні шість місяців кількість жителів Казахстану, які вважають, що держава-агресорка Росія може розпочати війну проти їхньої країни, зросла вдвічі.

Як пише Reuters, ставлення до Москви погіршується на тлі війни Росії проти України. Згідно з опитуванням 1100 респондентів, проведеним з 3 по 12 травня неурядовими організаціями MediaNet та PaperLab, майже 60% людей нейтрально ставляться до війни, 12,8% підтримують Росію і 21,1% підтримують Україну. Аналогічні результати опитування були у грудні минулого року.

Однак кількість людей, які вважають, що країна-окупант Росія може вторгнутися в Казахстан, зросла з 8,3% до 15% порівняно з попереднім опитуванням.

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Майже третина опитаних заявила, що їхнє сприйняття Росії погіршилося через війну. Втім, у понад половини казахів ставлення до РФ не змінилося. Для 4,7% респондентів воно покращилося.

Варто зауважити, що 20-мільйонна країна Центральної Азії має тісні історичні, економічні та безпекові зв’язки з Москвою, але зберігає нейтралітет, відмовляючись визнати анексію Росією частини території України. Окрім того, Астана має тісні зв’язки з Китаєм, який вклав сотні мільярдів доларів у свою нафтову та газову промисловість.

Росія хоче напасти на інші країни після України

Нещодавно секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що у випадку, якби країна-агресорка Росія змогла захопити Україну, то російський диктатор Володимир Путін не зупинився б лише на нашій державі. Наступною ціллю окупантів став би Казахстан.

"Я з упевненістю можу сказати про те, що якби у Путіна вийшло захопити територію нашої країни, то наступним був би Казахстан. Більше того, він би не зупинився ні перед Вірменією, ні перед іншими країнами", - сказав Данілов.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що наступними цілями країни-агресорки Росії може стати Молдова і країни Балтіїї.

"Подобається це країнам Заходу чи ні, ви – країни НАТО. А я точно знаю, що якщо Україна впаде, наступною буде Молдова, будуть балтійські країни. Балтійські країни – країни НАТО. І коли, не дай боже, вони будуть захоплені. Ми їх поважаємо і любимо, але якщо Путін прийде в країни НАТО, то вам доведеться відправляти своїх дітей, батьків на війну", - зазначив президент.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що є велика ймовірність того, що країна-агресорка РФ може готувати нову війну проти України. На його думку, диктатор Володимир Путін готує другу українську війну на 2027 рік.

Дивіться відео про те, як війна позбавила Росію всієї сучасної зброї, а у ЗСУ її все більше:

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