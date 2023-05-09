"Путін не зупинився б": Данілов назвав країну, яку РФ планувала "звільняти" після України

Секретар РНБО підкреслив, що наразі держава-окупант Росія не має ніякого успіху на фронті.

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Данілов назвав країну, яку РФ планувала "звільняти" після України/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Якби країна-агресорка Росія змогла захопити Україну, то російський диктатор Володимир Путін не зупинився б лише на нашій державі. Наступною ціллю окупантів став би Казахстан. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Я з упевненістю можу сказати про те, що якби у Путіна вийшло захопити територію нашої країни, то наступним був би Казахстан. Більше того, він би не зупинився ні перед Вірменією, ні перед іншими країнами", - сказав Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що наразі держава-окупант не має ніякого успіху на фронті. Так, росіяни намагаються захопити Бахмут та несуть шалені втрати, але українські захисники мужньо тримають місто-фортецю. Данілов наголосив, що це "місто нашої честі, нашої гордості та наших героїв".

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Він також прокоментував візит президентів Казахстану, Киргизстану, Туркменістану, Таджикистану, прем'єр-міністра Вірменії та білоруського диктатора на парад до Москви.

"Не знаю, що їх спонукало туди приїхати. Подивимося, як далі будуть розгортатися події", - сказав він.

Як пройшов парад на 9 травня у Москві

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін на параді 9 травня на Красній площі в Москві виступив зі своєю звичною пропагандистською програмою – звинуватив у всіх бідах Україну, західний світ і розмріявся про, мовляв, "перемоги" російських окупантів. Тим часом низка подій, які відбувалися під час заходу, виглядали дивно – то Шойгу хитався у машині, то був помічений охоронець Путіна, який ніс валізку за диктатором.

Тим часом у мережі саркастично показали, яким має бути парад в Москві на 9 травня. Користувачі висміяли "побєдобєсіє" у Росії і запропонували свою версію того, як повинен відбуватися парад. Мережа вибухнула мемами.

Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував проведення "параду перемоги" в Москві 9 травня – наступного ранку після влаштованого окупантами РФ ракетного обстрілу України. Він наголосив, що Путін разом з деякими главами колишніх радянських республік є "співучасником і спостерігачем на трибунах лицемірства". Представник ОП нагадав про те, що раніше РФ вдарила по мирних жителях України 25 крилатими ракетами.

Дивіться відео про те, як пройшов найганебніший парад перемоги за всю історію РФ:

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