УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Путін не зупинився б": Данілов назвав країну, яку РФ планувала "звільняти" після України

Аліна Дембіцька
9 травня 2023, 22:16 оновлено 9 травня, 22:16
290
Секретар РНБО підкреслив, що наразі держава-окупант Росія не має ніякого успіху на фронті.
Алексей Данилов, Владимир Путин
Данілов назвав країну, яку РФ планувала "звільняти" після України/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Якби країна-агресорка Росія змогла захопити Україну, то російський диктатор Володимир Путін не зупинився б лише на нашій державі. Наступною ціллю окупантів став би Казахстан. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Я з упевненістю можу сказати про те, що якби у Путіна вийшло захопити територію нашої країни, то наступним був би Казахстан. Більше того, він би не зупинився ні перед Вірменією, ні перед іншими країнами", - сказав Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що наразі держава-окупант не має ніякого успіху на фронті. Так, росіяни намагаються захопити Бахмут та несуть шалені втрати, але українські захисники мужньо тримають місто-фортецю. Данілов наголосив, що це "місто нашої честі, нашої гордості та наших героїв".

відео дня

Він також прокоментував візит президентів Казахстану, Киргизстану, Туркменістану, Таджикистану, прем'єр-міністра Вірменії та білоруського диктатора на парад до Москви.

"Не знаю, що їх спонукало туди приїхати. Подивимося, як далі будуть розгортатися події", - сказав він.

Як пройшов парад на 9 травня у Москві

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін на параді 9 травня на Красній площі в Москві виступив зі своєю звичною пропагандистською програмою – звинуватив у всіх бідах Україну, західний світ і розмріявся про, мовляв, "перемоги" російських окупантів. Тим часом низка подій, які відбувалися під час заходу, виглядали дивно – то Шойгу хитався у машині, то був помічений охоронець Путіна, який ніс валізку за диктатором.

Тим часом у мережі саркастично показали, яким має бути парад в Москві на 9 травня. Користувачі висміяли "побєдобєсіє" у Росії і запропонували свою версію того, як повинен відбуватися парад. Мережа вибухнула мемами.

Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував проведення "параду перемоги" в Москві 9 травня – наступного ранку після влаштованого окупантами РФ ракетного обстрілу України. Він наголосив, що Путін разом з деякими главами колишніх радянських республік є "співучасником і спостерігачем на трибунах лицемірства". Представник ОП нагадав про те, що раніше РФ вдарила по мирних жителях України 25 крилатими ракетами.

Дивіться відео про те, як пройшов найганебніший парад перемоги за всю історію РФ:

Вас може зацікавити:

війна в Україні Олексій Данілов війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Розповідав всьому світу правду про війну: під Бахмутом загинув журналіст AFP Арман Солдін

Розповідав всьому світу правду про війну: під Бахмутом загинув журналіст AFP Арман Солдін

23:23 Україна
Суд визнав Трампа винним у справі про спробу зґвалтування

Суд визнав Трампа винним у справі про спробу зґвалтування

22:27 Світ
"Кадри - вражаючі": з-під Бахмута втекла 72-га бригада РФ - ЗСУ

"Кадри - вражаючі": з-під Бахмута втекла 72-га бригада РФ - ЗСУ

22:25 Україна
Всі головні новини

Останні новини

23:23

Розповідав всьому світу правду про війну: під Бахмутом загинув журналіст AFP Арман Солдін

23:11

Перший півфінал Євробачення-2023: Юлія Саніна відкрила крутим виступом конкурсВідео

22:27

Суд визнав Трампа винним у справі про спробу зґвалтуванняВідео

22:25

"Кадри - вражаючі": з-під Бахмута втекла 72-га бригада РФ - ЗСУВідео

22:16

"Путін не зупинився б": Данілов назвав країну, яку РФ планувала "звільняти" після УкраїниВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:56

З 1 червня в Україні різко зміняться пенсії: кому чекати великих доплатВідео

21:45

Євробачення-2023: онлайн-трансляція першого півфіналу пісенного конкурсуВідео

21:39

Емілі Ратаковскі зізналася, яку артистку мріє покликати на романтичне побачення

21:25

Путін боїться контрнаступ ЗСУ: на параді жодного слова не було про Запоріжжя та Херсон - експерт

Реклама
21:20

"Ми повинні бути реалістами": у МЗС Британії закликали не завищувати сподівання щодо контрнаступу ЗСУВідео

21:08

Денис Казанський. Найбільш провальний "день перемоги"Відеоблоги

20:54

Сьогодні - нарешті останній день СРСРПогляд

20:34

"Дідусь - закінчений мудак": Пригожин різко накинувся на ПутінаВідео

20:17

Серйозно хворий?: Лукашенко вперше не зміг виступити з промовою в Мінську 9 травняВідео

20:05

Путін на параді 9 травня виглядав слабким і показав страх перед Україною – Вадим ДенисенкоЕксклюзив

19:44

Євробачення-2023: букмекери підняли Україну в рейтингуВідео

19:33

Українські банки арештують рахунки клієнтів за борги

19:32

Дочка Лариси Доліної приголомшила всіх: різко поправилася і зміниласяВідео

19:20

Путін чекає, що може відгребтиПогляд

19:03

Хитра оптична ілюзія для геніїв: мало кому вдається помітити мавпу, приховану за лініями

Реклама
18:53

"Давайте забудемо про все": гауляйтер Сальдо раптово заговорив українською про "мир"Відео

18:38

Чим найкраще мити шпалери: 4 засоби для всіх забруднень

18:14

Увірветься серйозна спека: в Україну йде неймовірне потепління - синоптикВідео

18:14

Яке взуття буде в моді влітку 2023: 8 трендових моделей, що подарують відчуття свободи

18:05

"Безжалісна війна забирає кращих": від важких поранень перестало битися серце 23-річного захисникаВідео

17:56

У Росії будуть вибухи, доки окупанти не вийдуть за кордони 1991 року - ГУРВідео

17:53

Бойова частина ракети "прошила" будинок у Дніпрі: чоловік - про перші хвилини після подіїФотоВідео

17:52

"Злочини РФ жахливі": Сунак жорстко відповів на маячню Путіна щодо війни в УкраїніВідео

17:38

Росіяни тікають з Енергодара і нещадно обкрадають місто - мер

17:25

Мобілізація 2023: які хвороби звільняють від призову у воєнний час

17:22

Натужно посміхається, ніг не видно: Прилєпін здався в Мережі вперше після підривуВідео

17:12

Як зберігати зелень, щоб вона не псувалася: 3 способи від бувалих господинь

17:05

Війна в Україні і роль Легіону свобода Росії: Пономарьов назвав умови розтрощення режиму КремляВідео

17:00

"Пригожина найближчим часом вб'ють": Піонтковський розповів, хто хоче смерті російського терористаВідео

16:57

ППО і боєприпаси для боротьби з дронами: США оголосили про найбільший пакет допомоги УкраїніВідео

16:42

"Бахмут продати не вийшло": Зеленський назвав причину нових ракетних атак РФВідео

16:34

Ксенія Мішина вперше розповіла, чому насправді не вийшла заміж за батька свого сина

16:27

Теледивлення у квітні на Київстар ТБ: хто очолив ТОП та як вплинуло закриття окремих телеканалів на загальний рейтинг новости компании

16:25

Орхідея нарощує листя й не цвіте - в чому причина і що робити

16:22

Пишні та соковиті котлети будуть танути у роті: спритний трюк здивує навіть досвідчених господиньВідео

Реклама
16:08

Чому потрібно мити підлогу червоною ганчіркою: древня мудрість, яка відома небагатьом

16:01

Пономарьов пояснив, як потрібно буде боротися з реваншизмом в РосіїВідео

15:56

Відправився додому в супроводі "швидких": Лукашенко стало погано на параді в Москві - росЗМІВідео

15:54

Прошив "Іглою": боєць Нацгвардії збив з ПЗРК російську крилату ракету

15:41

Валерія закликала і далі вбивати українців, адже "бог на нашому боці"Відео

15:40

Щоб суп не перетворився на "кашу": хитрий трюк, як не розварити макарони

15:35

Шикарна шевелюра буде без салонних процедур: як наносити маску і бальзам для волосся

15:28

Пугачова написала приурочене до 9 травня звернення: росіяни в істериціВідео

15:13

"Народи мені дитину": Кіркоров благав відому співачку про спадкоємцяВідео

15:11

Ягоди будуть соковитими завжди: чудове полуничне варення за 5 хвилин - рецепт смакотаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти