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На півдні росіяни зібрали 150 тисяч військових: Жданов оцінив їхній потенціал

Аліна Дембіцька
15 травня 2023, 23:26 оновлено 15 травня, 23:26
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Російські окупаційні війська намагаються зміцнити свою присутність на Запорізькому та Херсонському напрямках, підкреслив експерт.
Олег Жданов, Владимир Путин
Жданов оцінив потенціал російської армії / Колаж: Главред, фото: Главред, сайт Кремля

Країна-агресорка Росія активно готується до оборони у разі контрнаступу Збройних сил України. На півдні нашої країни загарбники вже сконцентровали близько 150 тисяч солдатів.

Як зазначив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю 24 каналу, російські окупаційні війська намагаються зміцнити свою присутність на Запорізькому та Херсонському напрямках. Водночас їхні сили недостатні для зайняття позицій по всій лінії фронту.

Жданов наголосив, що росіяни обладнують щонайменше два рубежі оборони на Запорізькому напрямку. Втім, вже за Мелітополем окупанти вдаються до осередкової оборони, будуючи опорні пункти на базі невеликих міст.

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"Частково вони обладнують осередки оборони вздовж узбережжя Дніпра. Втім, навіть попри це у росіян проблеми з особовим складом. Вони не можуть забезпечити достатньою кількістю військових другу лінію оборони", - зазначив війський експерт.

За його словами, російський полк може тримати оборону на відстані 10-15 км. фронту.

"Якщо 300 км фронт, то потрібно 20-25 полків. У них такої чисельності точно немає", - переконаний полковник запасу.

За його словами, ймовірно, окупанти розраховують, що під час українського контрнаступу вони будуть переміщувати свої сили поступово. Втім, загарбникам варто готуватися до втечі.

"Про відсутність потужного війська свідчить і зменшення інтенсивності поповнення особового складу: якщо раніше до лінії розмежування привозили тисячі військових, то зараз – сотні. Вони їх не готують на місці і не везуть сюди готовими одразу в бій, а тут будуть готувати", - сказав військовий експерт.

Також, за його словами, росіяни мають проблему з технікою – вони почали знову варити обрештування на танки й роблять це у два яруси.

"Мабуть, вони зрозуміли, що "Джавелін" і "Стугна-П" мають тандемний заряд. Якщо тандемний, то треба дві решітки обварювати. Тож чисельність у 150 тисяч російських військових – це фактично ніщо для понад 500 кілометрів вздовж лінії фронту", - підсумував Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Контрнаступ Збройних сил України

Раніше глава Об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі заявив, що завдяки допомозі західних країн Сили оборони України готові і до наступальних дій, і до оборони.

"Вони (ЗСУ, - ред.) можуть як вести наступ, так і тримати оборону. Їм належить виконати значну роботу з планування, координації тощо, якщо вони будуть проводити наступальну операцію, але до наступу і оборони вони готові", - сказав Міллі.

Як пише Politico з посиланням на двох європейських чиновників, Київ приховує від союзників деталі майбутнього контрнаступу Збройних сил України, щоби запобігти витоку секретної інформації, яка може зашкодити наступальній операції. При цьому Київ тримає в секреті ці дані й від українських політиків.

Нещодавно секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що розв'язана країною-агресоркою Росією війна проти України може завершитися вже до зими. Секретар РНБО звернув увагу на те, що план України полягає у звільненні всіх захоплених територій від терористів, які напали на нас.

Дивіться відео про те, як тема контрнаступу ЗСУ викликає жах та страх у Кремлі:

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